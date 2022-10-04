Fenerbahçe-AEK Larnaca Maçı Ücretsiz Olarak Exxenspor'dan İzlenebilecek

2021 yılından beri faaliyet gösteren dijital içerik platformu Exxen; Şampiyonlar Ligi, UEFA ve Konferans Ligi yayın haklarını aldıktan sonra Exxenspor adlı yeni bir üyelik tipi duyurmuştu. Standart Exxen üyeliğinden daha pahalı olan bu üyelikle Avrupa'nın önemli maçları izlenebiliyor. Exxenspor için yeni bir kampanya duyuran platform, Fenarbahçe - AEK Larnaca maçının şimdi abone olan kullanıcılara özel ücretsiz olacağını açıkladı.

Exxenspor'a üye olan kullanıcılar, 6 Ekim Perşembe günü saat 22.00'da oynanacak olan Fenerbahçe - AEK Larnaca UEFA Kupası maçını ücretsiz bir şekilde izleyebilecek.

Exxenspor'a Nasıl Üye Olunur?

Ücretsiz Exxenspor üyeliği için öncelikle platforma üye olmanız gerekiyor. Giriş bilgilerinizi doldurup kredi kartınızı kaydettiğiniz takdirde ilk 5 gün boyunca hiçbir ücret ödemeden maçları izleme imkanına kavuşuyorsunuz. Daha sonrasında üyeliğinizi devam ettirmek isterseniz satın alabileceğiniz çeşitli paketler bulunuyor. Exxenspor paketleri, reklamlı-reklamsız ve sezonluk-aylık olmak üzere farklılık gösteriyor.