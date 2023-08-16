Amazon'a Ürün İncelemelerini Özetleyen Yapay Zeka Geliyor!

Amazon, alışveriş sitesinde müşterilerin ürün yorumlarını özetlemek için üretken yapay zekâ teknolojisini kullanmaya başlıyor.

Bu özellik, sayısız incelemeyi incelemek için uzun zaman harcamak istemeyenler için alışveriş deneyimini hızlandırmaya yardımcı olmak üzere tasarlanan birkaç aylık testin ardından kullanıma sunuldu.

Amazon'dan Vaughn Schermerhorn yeni özelliği tanıtan bir yazıda, "Müşterilerin incelemelerdeki ortak temaları anlamasını daha da kolaylaştırmak istiyoruz ve üretken yapay zekâdaki son gelişmelerle, bu uzun süredir devam eden müşteri ihtiyacını karşılayacak teknik araçlara sahip olduğumuza inanıyoruz." dedi ve sitede alışveriş yapanların "incelemeleri okumadan önce diğer müşterilerin bir ürün hakkında ne söylediklerini hızlı bir şekilde belirlemelerine" yardımcı olacağını ekledi.

Schermerhorn'un belirttiği gibi bazı ürün sayfaları, ürün özelliklerini vurgulayan kısa bir paragraf ve sitede bırakılan incelemelerde sıkça bahsedilen müşteri geri dönüşlerini içermeye başlayacak.

Yapay Zeka ile Oluşturulan İnceleme Özeti Nasıl Gözükecek?

Amazon, Haziran ayında bu hizmeti test etmeye başladığında bir hava temizleyici için yapay zekâ tarafından oluşturulan bir inceleme vurgusu örneğini paylaşmıştı:

"Bu hava temizleyici, müşterilerden çeşitli açılardan olumlu geri bildirimler aldı. Birçok müşteri, havayı temizleme ve hava kalitesini artırma becerisini övdü, hatta bazıları bunu en iyi hava temizleme cihazı olarak nitelendirdi. Ürün aynı zamanda sessiz ve kokuları gidermede etkili ve müşteriler şık tasarımını takdir ediyor. Bununla birlikte, bazı müşteriler alerji ve astımı azaltmadaki etkinliği konusunda karışık görüşler dile getirmiştir."

2022 yılında 125 milyon Amazon müşterisi siteye yaklaşık 1,5 milyar yorum ve değerlendirme bıraktı. Ne yazık ki bunların bazıları şirketin inceleme sisteminin bütünlüğüne zarar veren sahte veya para karşılığı yapılan incelemelerdi. Amazon bunun farkında ve bu tür içeriklerin sitesinde görünmesini engellemek için önemli kaynaklar ayırmaya devam ettiğini söylüyor.