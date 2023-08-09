Bir Yazar, Amazon'da Kendi Adıyla Yazılmış Sahte Kitaplar Olduğunu Fark Etti!

Yazar Jane Friedman, Amazon ve Goodreads'te kendi adıyla, muhtemelen yapay zekâ tarafından yazılmış içerikle oluşturulmuş çok sayıda sahte kitap olduğunu fark etti. Bahsi geçen platformlar, Friedman'ın şikayetleri sosyal medyada yayılana dek sahte kitapları satıştan kaldırmadı.

Kitap yayıncılığı sektöründe tanınmış bir isim olan Friedman, yapay zekâ tarafından üretilen bu sahte kitapların itibarını zedelemesinden duyduğu endişeyi dile getirdi.

Kısa bir süre önce hem Reuters hem de Vice, yazarların e-kitap üretmek için yapay zekâdan yararlandıkları ve yapay zekâ tarafından üretilen saçmalıkların akını nedeniyle bazılarının listelerde en çok satanlar listesine bile girebildiğini belirtmişti.

Keşfedilmeyi Bekleyen Yazarlar, Yapay Zeka Kitaplarıyla Boğuşuyor

Elbette bu durumdan tek etkilenen Jane Friedman değil. Özgün yazılarıyla ön plana çıkmak ve satış yapmak isteyen pek çok yazar, yapay zekâ ile yazılan tonlarca kitabın arasında keşfedilmeyi bekliyor.

Yapay zekâ tarafından üretilen içeriğin her alanda yanıltıcı bilgiler içerebildiği bir dünyada, yazarlar ve okuyucular için koruma önlemleri oluşturmanın aciliyeti açıkça ortada. Amazon ve diğer şirketlerin bu konuya yönelik ne tür bir yaklaşımı olacağını ilerleyen süreçte hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.