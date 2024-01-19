Amazon, Ürün Sorularına Yapay Zeka Cevabı Getiriyor: Bilgiye Hızlı Erişim Yolda!

Amazon'un mobil uygulamasında, müşterilere çeşitli ürünlerle ilgili soruları yanıtlayabilen yeni bir yapay zeka asistanının test edildiği bildiriliyor. Marketplace Pulse tarafından keşfedilen bu özellik, ürün sayfalarındaki "Özel Bilgileri Bulun" bölümü altında kullanılabilir.

LLM tarafından desteklenen bu yapay zeka asistanı, şirketler tarafından sağlanan liste detaylarına ve kullanıcı yorumlarına dayanarak sorulara yanıt üretiyor.

Ancak, bu aracın hala geliştirme aşamasında olduğu ve şu anda yapabileceklerinin sınırlı olduğu belirtiliyor. Örneğin, şu anda yapay zeka aracına iki ürünü karşılaştırma veya alternatifler bulma talimatı vermek mümkün değil. Belirli ürünleri öneremese de, Amazon'un sohbet robotu başka önerilerde bulunabiliyor.

Amazon'un iddia edilen yeni yapay zeka aracının, Python kodu üretebildiği, bir ürün hakkında şakalar yapabildiği ve İngilizce dışındaki dillerde de cevap verebildiği söyleniyor.

Ayrıca, Business Insider'ın haberine göre, Amazon şu anda Alexa'nın yenilenmiş ve ücretli bir versiyonu üzerinde çalışıyor. Bu gelişme, Alexa Plus olarak adlandırılıyor ve ChatGPT'ye benzer, daha konuşkan ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Amazon, Alexa Plus'ı 30 Haziran'da piyasaya sürmeyi hedefliyor, ancak geliştirme sürecinde bazı zorluklar yaşandığı belirtiliyor. Bu durum, kullanıcıların başka bir Amazon hizmeti için ödeme yapma konusunda isteksiz olabileceği endişelerini beraberinde getirebilir. Bu konudaki gelişmeleri yakından takip edeceğiz.