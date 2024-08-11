Amazon'daki Yabancı Mağazalar Türkiye'ye Satışlarını Durdurdu: İşte Sebebi!

Geçtiğimiz günlerde Resmî Gazete'de yayımlanan yeni gümrük mevzuatı değişiklikleri, yabancı marka ve mağazaların ülkemizdeki satışlarını şimdiden etkilemeye başladı. İddalara göre son olarak, Amazon üzerinden Türkiye'ye satış yapan birçok yabancı marka, gümrük mevzuatındaki değişiklikler nedeniyle ülkemizdeki satışlarını durdurdu. Detaylar habede.

Markalar Gümrük Yasalarındaki Değişiklikler Nedeniyle Satışlarını Askıya Alıyor

Ünlü spor giyim markası Nike'ın geçtiğimiz gün Türkiye'de internet üzerinden satışları askıya almasının ardından, Amazon üzerinden hizmet veren pek çok yabancı mağaza ve markanın ülkemizdeki satışlarını durdurma kararı aldığı iddia ediliyor.

Yerel gazetecilerin aktardıklarına göre, Amazon'da Türkiye'de faaliyet gösteren bazı yabancı mağaza ve markalar ülkemizdeki satış operasyonlarını durdurmaya başladı. Türkiye'deki tüketici alışkanlıklarını yakın zamanda etkilemesi beklenen bu kararların, geçtiğimiz günlerde duyurulan yeni gümrük mevzuatı nedeniyle alındığı iddia ediliyor.

Öyle ki, yapılan yeni düzenlemelerin ardından 15 günlük hızlı kargo ile yapılan alışverişlerde vergilendirme sınırı 150 eurodan 30 euroya indirilmişti. Ayrıca standart gümrük vergileri arttırılmıştı. Yeni düzenlemelerle birlikte ülkemize giriş yapan bir ürünün türüne ve menşe ülkesine göre gümrük vergisinin %92'yi bulabileceği konuşuluyor.

21 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe girecek olan yeni mevzuatın, şimdiden pek çok yabancı markanın Türkiye'deki satış stratejilerini değiştirmesine sebep olduğu gözlemlenebiliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...