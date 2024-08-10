Nike, Türkiye'deki İnternet Alışverişlerini Durdurdu: İşte Nedeni!

Dünyanın önde gelen spor markalarından Nike, maalesef üzücü bir karara imza attı. Şirket, Türkiye'deki internet satışlarını durdurduğunu ifade ederken bu kararın nedeni olarak ülkemizin gümrük mevzuatında yapılan son değişiklikleri gösterdi.

Nike, Türkiye'deki İnternet Satışlarını Durdurdu

Bu kararla birlikte, şirketin web sitesine girdiğimizde karşımıza artık "Türkiye’de Nike.com ve Nike App üzerinden şu an için alışveriş yapılamamaktadır." ibaresi çıkıyor. Ancak, tüm bunlara rağmen ürünlerin listelenmeye devam ettiğini belirtmekte fayda var.

Nike'ın açıklamasını göz önünde bulundurduğumuzda, bunun geçici bir durum olduğu düşüncesi akıllara geliyor. Zira şirket, bu kapsamda durumu takip etmeye ve Türkiye’deki tüketicilere en iyi şekilde hizmet sunmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

İşte Nike'ın açıklaması;

Türkiye gümrük mevzuatında yapılan son değişikliklerin Türkiye’deki tüketicilerimizin alışveriş deneyimine etkisini incelemeye devam ediyoruz. Bu süreçte Nike olarak tüketicilerimize siparişlerinin sorunsuz bir şekilde ve zamanında ulaşmasını garanti edemediğimiz için maalesef Türkiye’den verilen online siparişleri şu an için askıya almak durumundayız. Türkiye gümrük mevzuatında yapılan son değişiklikler nedeniyle maalesef şu an için Nike.com ve Nike App üzerinden alışveriş yapılamamaktadır. Söz konusu değişikliğin tüketicilerimizin alışveriş deneyimine etkisini incelediğimiz bu süreçte yaşanan olumsuzluktan dolayı özür dileriz. Durumu takip etmeye ve Türkiye’deki tüketicilerimize en iyi şekilde hizmet sunmaya devam edeceğiz. Güncel bilgiler için daha sonra Yardım sayfamızı tekrar kontrol edebilirsiniz. Türkiye genelindeki Nike mağazalarımızdan ve perakende satış iş ortaklarımızdan Nike ürünlerini satın almaya devam edebilirsiniz. Size en yakın Nike mağazasını bulmak için Mağaza Bulucu aracımızı kullanabilirsiniz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.