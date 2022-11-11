Amazon Yeni İş Robotunu Tanıttı
Amazon, büyük ölçüde depoda kullanacağı yeni iş robotu Sparrow'u tanıttı. İşte robota ve üstleneceği görevlere dair detaylar!
Amazon, şirketin "bireysel ürünleri algılayabilen, seçebilen ve işleyebilen" ilk depo robotu olduğunu söylediği Sparrow adlı yeni bir robotu tanıttı. Şirket, makinenin "milyonlarca öğeyi" tanıma ve işleme yeteneğine sahip olduğunu ve insan çalışanlarının yapması gereken görevleri azaltacağını söylüyor.
Şirketin robotu açıklayan duyurusu, Sparrow'u nasıl kullanmayı planladıklarını tam olarak açıklamıyor ancak Amazon'un depolarındaki bireysel ürünleri kaldırabilecek ve taşıyabilecek bir şeyin tam olarak ne işlerde kullanıldığını anlamak pek güç değil.
Şirketin sözcüsü Xavier Van Chau, "Mevcut araştırma ve geliştirme çabalarımızda, müşteriler için paketlenmeden önce stokları konsolide etmek için Sparrow ile birlikte çalışıyoruz ancak bu teknolojinin operasyonlarımızda olası uygulamaları çok daha geniştir." dedi.
Amazon, Sparrow Üzerindeki Testlerini Sürdürecek
Van Chau ayrıca The Verge'e Amazon'un şu anda Sparrow'u toplu hâlde depolara dağıtmadığını söyledi:
"Sparrow şu anda araştırma ve geliştirme aşamasında ve operasyonlarımızda aktif olarak test ediyoruz. Gördüğümüz ilerleme bizi heyecanlandırıyor ancak bu teknolojileri geniş ölçekte dağıtmadan önce göz önünde bulundurduğumuz birçok faktör var."
Amazon, depolarındaki iş güvenliği koşullarıyla ilgili raporların rahatsız edici bir tablo çizmeye devam etmesi ve şirket azalan bir işçi havuzuyla karşı karşıya kalması nedeniyle işleri robotlara devretmeye odaklandı. Bu durum istihdamı azaltacağından pek çok kişi tarafından tepki görse de Amazon çalışma şartlarını ve istihdamı büyük ölçüde aynı tutmaya çalışacağına dair söz verdi.
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