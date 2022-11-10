Apple ve Amazon'a Dava Açıldı: Müşterileri Dolandırdılar!

Teknolojinin büyük ve önde gelen isimlerinden Apple, Amazon ile yaptığı gizli anlaşma yüzünden dolandırıcılıkla suçlanıyor. Açılan toplu davada, olması gerekenden daha yüksek ödemeler yapan müşterilere tazminat ödemesi yapılması talep ediliyor.

Her iki büyük şirkete açılan davada şikayetçi olan taraf, Apple'ın üçüncü taraf satıcıların kaldırılmasına yönelik Amazon'la gizli anlaşmaya vardığını iddia ediyor. Bu iddia, daha önce de Hagens Berman Law tarafından da benzer olaylara istinaden ortaya atılmıştı.

Müşterilere Ödeme Yapacaklar Mı?

Apple, 2018 yılında Amazon'la anlaşmaya vararak iPhone ve iPad modellerini satmaya başladı. Bu ortaklık öncesinde Apple ürünlerini sadece üçüncü taraf tedarikçiler satabiliyordu. Davaya göre Amazon'daki 600 iPhone ve iPad satıcısının 593 tanesi kapatıldı. Böylece Apple otomatik olarak platformdaki lider satıcı konumuna ulaştı.

Bunların üstüne iPhone ve iPad fiyatlarının da daha yüksek meblağlarda tutulduğu iddia edildi. E-ticaret sitesinin %20'den fazla pay aldığı da söylentilerden sadece bir tanesi. Dava dosyasında Apple'ın Amazon'daki satıcılar için sınırlama talep ettiğini ve şirketin de bunu kabul ettiğini gösteriyor.

Davanın en güçlü noktası ise Amazon'un her özel etkinlikte Apple ürünlerine indirim yapması olarak gösteriliyor. Avukatlar, dava sonucunda müşterilerden alınan fazla ücretlerin tazminat olarak geri ödenmesini istiyor.