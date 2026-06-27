Sürücüsüz Otomobiller İçin Tarihi Adım: Fren Pedalı Tarihe Karışıyor!

Teknoloji her geçen gün gelişirken otonom araçlar da artık hayatımızın bir parçası hâline geldi. Bu konuda birçok firma çalışmalarını sürdürse de otomobillere yönelik bazı kurallar otonom araçların önünde büyük bir engel olarak duruyor. Bu konuda çalışmalar yapan ülkeler, otomotiv ve trafik yasalarını da düzenlemeye başladı.

Otonom Araçlarda Fren Pedalı Olmak Zorunda Mı?

ABD'de sürücüsüz otomobillerin önündeki en büyük yasal engellerden birini yakın zamanda ortadan kaldırmayı planlıyor. Normalde otomobillerde olması zorunlu olarak tutulan fren pedalı, yapılacak olan değişiklik ile birlikte otonom araçlar için bir zorunluluk olmaktan çıkabilir.

Bu konuda çalışmalar yürüten Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Federal Motorlu Taşıt Güvenlik Standartları'nda (FMVSS) değişiklik yapılmasını önerdi. Yeni düzenleme kabul edilirse, yalnızca Otomatik Sürüş Sistemi (ADS) ile çalışan araçlarda fiziksel fren pedalının bulunması artık zorunlu olmayacak.

Hangi Modeller Bu Düzenlemeden Yararlanabilecek?

ABD'de otonom araçlara yönelik kuralların değişmesi durumunda direksiyon simidi ve pedal olmadan geliştirilen yeni nesil sürücüsüz otomobiller de mevcut güvenlik standartları kapsamında sertifika alabilecek. Yapılacak değişiklik özellikle Tesla'nın geçtiğimiz yıl tanıttığı Cybercab modeli için büyük önem arz ediyor. Tamamen sürücüsüz kullanım için tasarlanan Cybercab modelinde herhangi bir fiziksel kontrol yer almıyor.

Mevcut kurallar şimdiye kadar otonom otomobiller diğer araçlardan ayrılmıyordu. Geleneksel otomobillerde bulunan fiziksel kontrollerin standart olarak belirlenmesi sürücüsüz otomobillerin sertifikasyon sürecini olumsuz etkiliyordu. Yeni düzenleme ile otonom araçlar önündeki bu tür engeller ortadan kalkabilir. Bu sayede önümüzdeki dönemde daha fazla markadan otonom araç çalışması görebiliriz.

Otonom Araçlarda Başka Hangi Özellikle

NHTSA'nın değerlendirmesinde yalnızca fiziksel fren pedalı bulunmuyor. Kurum, gelecekte direksiyon simidi, dikiz aynaları, cam silecekleri ve buğu çözücü gibi sistemlerin de sürücüsüz araçlar için gereksiz hale gelebileceğini belirtiyor. Kamera, radar ve diğer sensörlerle yolu takip eden ve diğer araçları tespit edebilen otonom araçlar bu gibi özelliklere gereksinim duymuyor.

Otonom araçlarda önümüzdeki dönemde bu tür fazlalık olarak görülen parçaların çıkarılması, otomobillerin verimliliğini de artırabilir. Fazladan parça kullanmadığı için hafifleyecek olan otomobillerin tasarımı da daha aerodinamik hâle gelebilir. Bu yüzden bu tür kural değişiklikleri sürücüsüz araçlar için büyük bir önem taşıyor.

Otonom Araçlarda Fren Pedalı Zorunluluğu Ne Zaman Kalkacak?

Otonom araçlar için fren pedalı zorunluluğun kaldırılması şimdilik yalnızca bir teklif olarak karşımızda duruyor. NHTSA, değiştirilmesi planlanan kural ile ilgili kişilerin görüşlerini almaya almaya başladı. Vatandaşlar 27 Temmuz'a kadar ABD'nin resmi gazetesi Federal Register üzerinden görüş bildirebilecek. Gelen geri bildirimlerin ardından ise yapılacak düzenlemenin son hâli ortaya çıkacak.

Editörün Yorumu

Otonom araçlar geleceğimizin önlenemez bir parçası olacak. Birçok şirket daha şimdiden Seviye 2 ve Seviye 3 otonom sistemleri ile büyük ölçüde sürücüsüz yolculuklara olanak sağlıyor. Tesla Cybercab gibi modeller ise otonom sürüşü farklı bir boyuta taşımaya hazırlanıyor. Ülkelerin otomobiller konusunda belirlediği artık eskiyen kuralların ise bu yüzden değişmesi gerekiyor.

Otonom araçları kısıtlayan bazı kuralların ortadan kalkması ile bu araçlar çok daha verimli hâle gelebilir. Sürücüsüz otomobiller için gereksiz olan bazı parçalardan kurtulmak araçları hem daha hafif hem de daha aerodinamik yapacaktır. Bu sayede çok daha verimli araçlar ortaya çıkabilir.