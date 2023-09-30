AMD Ekran Kartlarında Oyunlar Artık Daha Akıcı: AFMF Teknolojisi Nedir?

AMD ekran kartları artık oyunlarda daha akıcı çalışabilecek fakat bu durum ne yazık ki en son RX 7000 serisi kartlarında çalışabilecek.

Tüm dikkatler dün piyasaya sürülen FSR 3 üzerindeydi ancak AMD ayrıca sürücü seviyesinde ayrı bir Fluid Motion Frame özelliği de uyguladı ve bu özellik kare oluşturma teknolojisini kullanarak kare hızlarını önemli ölçüde artırmayı amaçlıyor.

AMD'nin Fluid Motion Frame (AFMF) teknolojisi hakkında bilinmesi gereken en önemli şey, bir sürücü özelliği olduğu için, geliştiricinin destek eklemesine gerek kalmadan (FSR 3'te olduğu gibi) oyunlara uygulanabilmesidir.

AFMF, oyunun saniye başına kare (FPS) sayısını artırmak için kelimenin tam anlamıyla ekstra kareler ekliyor ve kare hızı için yapay olarak daha akıcı bir deneyim sağlanıyor.

VideoCardz'ın bildirdiği üzere başlangıçta bazı sorunlar var. Öncelikle AFMF hâlâ beta aşamasında ve sadece AMD'nin Adrenalin önizleme sürücüsünde yayınlandı ve şu anda resmî olarak 12 oyunu destekliyor.

AMD AFMF Teknolojisini Destekleyen Oyunlar

A Plague Tale – Requiem

Borderlands 3

Control

Dead Space

Deep Rock Galactic

Dying Light 2

Far Cry

Ghostwire: Tokyo

Hitman 3

Hogwarts Legacy

Horizon Zero Dawn

Metro Exodus Enhanced Edition

Red Dead Redemption 2

Resident Evil 3

Resident Evil 4

Shadow of the Tomb Raider

Star Wars Jedi: Survivor

Starfield

The Last of Us Part 1

The Witcher 3: Wild Hunt

Ve haberin başında belirttiğimiz gibi bu özelliğin yalnızca AMD'nin son nesil (RX 7000 ailesi) ekran kartları için mevcut olduğunu da hatırlatalım.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.