NVIDIA'dan Sonra Şimdi de AMD Ekran Kartlarına Zam Geliyor

Ekran kartı fiyatları son birkaç yıldır epey yükselmiş durumda. Hatırlayacak olursanız NVIDIA'nın bu hafta ekran kartlarının büyük bir kısmı için yüzde 20 ila 30 arasında artış uygulamaya başladığı ortaya çıkmıştı. AMD'nin de bu zammı yapması bekleniyordu. Hatta bunun normalde bir ay önce gerçekleşmesi bekleniyordu ama şirket bunu direkt uygulamadı, sadece bir süre daha bekledi.

Ortaya çıkan son bilgilere göre bazı AMD ekran kartları bu ay önemli ölçüde zamlanacak. Tüm üreticilere aynı şekilde yansıyacak olan bu zamlı fiyatların maliyet üzerinde ciddi bir etkisi olacak. Dolayısıyla bir noktada tüketiciye de bir yansıması olacak.

Zam Kararından Hangi AMD Ekran Kartları Etkilenecek?

AMD, NVIDIA'nın GDDR6 ve GDDR7 tabanlı VRAM'lerin fiyatlarını artırmasından sonra ekran kartlarında kullanılan belleklerin fiyatında artışa gitme kararı aldı. GDDR6 VRAM'in şu an RX 9000 serisinde ve önceki nesil bazı ekran kartlarında kullanıldığını göz önünde bulunduracak olursak fiyat artışının sadece yeni modelleri değil, eski nesil ekran kartlarını da etkileyebileceğini söyleyebiliriz.

AMD, Ekran Kartları İçin Ne Kadar Zam Yapacak?

AMD'nin ekran kartları için en az yüzde 10 oranında zam yapması bekleniyor. Tabii, burada yanlış anlaşılmaya yol açmamak adına bir kez daha belirtmekte fayda var: AMD direkt tüm ekran kartlarına bu oranda zam uygulamayacak. Burada fiyatı artan şey, ekran kartlarında kullanılan GDDR6 ve GDDR7 tabanlı VRAM. Bu da önce satıcılara sonra da son kullanıcı yani biz tüketicilere yansıyacak.

Zammın etkisini tüm AMD ekran kartı modellerinde görmeyeceğiz. Daha çok Radeon RX 9000 serisi ile GDDR6 kullanan diğer Radeon modellerinde bunun etkisi olacak. Bu arada hatırlatmak gerekirse NVIDIA tarafında da en çok RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti, RTX 5070, RTX 5060 Ti ve RTX 5060'ın etkilenmesi bekleniyor. AMD'de olduğu gibi NVIDIA'nın GDDR6 tabanlı VRAM'e sahip modellerinin fiyatının da artması muhtemel.

AMD Neden Zam Yapma Kararı Aldı?

AMD'nin aldığı bu zam kararının arkasındaki temel sebebin VRAM maliyetlerinin artması olduğu düşünülüyor. Yani bu zammı daha fazla kâr elde etmekten ziyade artan üretim maliyetleri yüzünden zarar etmemek için yapıyor. Zaten bir tek AMD değil, NVIDIA da bir süredir bu artan maliyetler yüzünden zor durumda. AMD artırmazsa NVIDIA artıracak. Piyasa koşulları her türlü değişecek.

Elbette ki AMD'nin şimdiye kadarki en büyük artısı, fiyat açısından daha avantajlı olmasıydı. NVIDIA'nın zam oranının (yüzde 20-30 arasında değiştiği ileri sürülüyor) yanında zaten yüzde 10'luk zam da bir hayli düşük kalıyor. Ama bunu bile yapmadan öylece sabit fiyatta kalmaya devam ederse kâr oranı düşecek. Belki de artan maliyetler dolayısıyla bir noktadan sonra zarar etmeye başlayacak. Görünüşe göre şirket, böyle bir olumsuz tablo ile karşılaşmak istemiyor.

Editörün Yorumu

Ekran kartları için epey kötü bir döneme doğru ilerlediğimizi düşünüyorum. Eskiden orta seviye bir ekran kartına kolaylıkla erişilebiliyordu ama şimdi denklemin içine bir de yapay zeka dolayısıyla kapasite sorunu gibi faktörler de girdi. Bellek maliyetleri tüm dünyada artarken bunların tüketicilere yansıması ise ne yazık ki kaçınılmaz oluyor. Açıkçası bu şekilde devam edildiği sürece fiyatların düşeceğini pek zannetmiyorum ama tamamen karamsar olmadığımı da belirteyim. Belki şimdi değil ama birkaç yıl sonra fiyat sorunu düzelmeye başlar.