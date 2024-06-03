AMD ve Microsoft'un İş Birliği: Yapay Zeka Destekli Windows 11 PC'ler Ne Zaman Gelecek?

AMD ve Microsoft, Computex Taipei'de düzenlenen AMD'nin ana etkinliğinde, yapay zeka destekli PC'ler için önemli bir iş birliği duyurdu. AMD CEO'su Lisa Su, Microsoft ile Copilot+ iş birliğini açıkladı.

Bu işbirliği, AMD'nin yeni 3. Nesil Ryzen AI Strix Point işlemcilerinin sunduğu güçlü yapay zeka performansıyla mümkün hale geliyor.

Copilot+, Yeni Nesil Yapay Zeka Destekli Özellikleri

Copilot+, Microsoft'un Copilot ailesinin en yeni üyesi olup, yapay zeka destekli özelliklerin yerel olarak çalıştırılmasını sağlıyor. Bu özellik, kullanıcıların bilgisayarlarında yapay zeka destekli işlevler kullanmasına olanak tanıyor.

Örneğin, Microsoft'un Recall özelliği, belgeleri arama ve tanımlama yeteneği sunuyor. Ayrıca, Copilot+ ile Paint uygulamasında Cocreator, Windows Studio Effects gibi yeni özellikler ve gerçek zamanlı çeviri, yapay zeka destekli oyun yükseltmeleri gibi yenilikler yer alıyor.

AMD'nin yeni 3. Nesil Ryzen AI Strix Point CPU'ları, 50 TOPS INT8 performansıyla bu yenilikleri mümkün kılıyor. AMD, Adobe, Epic Games, Solidworks, Sony ve Zoom gibi önde gelen şirketlerle iş birliği yaparak bu teknolojiyi daha da ileriye taşımayı hedefliyor.

Bu yeni işlemciler, yapay zeka özellikli PC'ler için yeni bir standart belirliyor ve kullanıcıların Copilot+ özelliklerinden faydalanmasını sağlıyor.

AMD ve Microsoft arasındaki bu iş birliği, yapay zeka destekli PC'lerin geleceği için önemli bir adım. AMD'nin yeni işlemcileri ile Windows 11 PC'lerde yerel yapay zeka performansı artarken, kullanıcılar daha akıllı ve işlevsel bilgisayar deneyimleri yaşayacak.

Copilot+ ile gelen yenilikler, sadece Qualcomm donanımlarında değil, aynı zamanda AMD'nin yeni CPU'larında da kullanılabilir hale gelecek. Bu, yapay zeka destekli bilgisayarların daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmasını sağlayacak ve teknolojinin günlük hayatımıza daha fazla entegre olmasına katkıda bulunacak.