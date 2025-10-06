ChatGPT'nin Geliştiricisi ve AMD Arasında Dev Anlaşma!

Yapay zekâ dünyasında rekabet artık sadece yazılımla sınırlı değil. Öyle ki güçlü donanım da en az onun kadar kritik hale geldi. Uzun süredir bu alanda NVIDIA liderliği elinde tutarken AMD de adım adım yükseliyor. Ancak OpenAI’ın son hamlesi bu dengeleri değiştirecek gibi görünüyor. Şirket, yapay zekâ altyapısını güçlendirmek için AMD ile milyarlarca dolarlık dev bir anlaşmaya imza attı. İşte detaylar…

OpenAI ve AMD’den Dev Ortaklık!

Yapay zeka sektöründeki varlığını genişletmeye çalışan OpenAI, AMD ile bir tedarik anlaşmasına imza attı. Anlaşmaya göre OpenAI, AMD’nin Instinct serisi ekran kartlarından toplam 6 gigawatt kapasite satın alacak. Bu miktar enerji olarak yaklaşık 4,5 milyon evin ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde. İlk 1 gigawatt’lık teslimatın 2026’nın ikinci yarısında AMD’nin yeni Instinct MI450 grafik kartları ile başlaması planlanıyor.

AMD, MI450 serisinin hem donanım hem de yazılım iyileştirmeleriyle rakibi Nvidia’nın yeni nesil Rubin CPX çiplerinden daha iyi performans göstereceğini belirtiyor. Aslında OpenAI şu anda zaten AMD'ye ait bazı yapay zeka hızlandırıcıları kullanıyor. MI300X ve MI355X isimlerindeki bu modeller, özellikle büyük dil modellerinin çıkarım işlemlerinde yüksek bellek kapasitesi sayesinde şirketin oldukça işine yarıyor.

Anlaşmanın bir diğer tarafı ise hisse tarafında. Öyle ki AMD, OpenAI’a 160 milyon adede kadar hisse satın alma hakkı verdi. Bu haklar kademeli olarak sunulacak. İlk dilim 1 gigawatt’lık çip teslimatı tamamlandığında aktifleşecek. Son dilim ise AMD hissesi 600 dolara ulaştığında sunulacak.

İki şirket arasındaki bu anlaşmanın duyurulmasının ardından AMD hisseleri yüzde 35'ten fazla değer kazandı. Üstelik yapay zeka alanındaki önde gelen şirketlerden NVIDIA ise yüzde 2 civarında gerileme yaşadı. Görünen o ki firmalar arasındaki rekabet bir hayli kızışacak.

