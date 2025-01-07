AMD, CES'te Performansıyla Göz Dolduracak Yeni İşlemcilerini Tanıttı

AMD, CES 2025'te yeni nesil işlemcilerini tanıttı. Masaüstü, dizüstü ve el tipi oyun bilgisayarları için geliştirilen bu CPU'lar sundukları üstün performansın yanı sıra ekran kartlarına olan ihtiyacı resmen ortadan kaldıracak grafik performansıyla da ilgi çekmeyi başardı. İşte detaylar!

AMD Dünyanın En Güçlü İşlemcilerini Tanıttı

AMD, yeni Ryzen 9000 serisi masaüstü işlemcilerini duyurdu. Ryzen 9 9950X3D ve Ryzen 9 9900X3D modelleri, 9950X ve 9900X modellerinin 3D V-cache teknolojisi ile geliştirilmiş versiyonları olarak tanıtıldı. Bu yenilik, daha büyük önbellek kapasitesi sayesinde oyun performansını önemli ölçüede artırıyor.

AMD’nin açıkladığına göre, 9950X3D modeli bir önceki nesil 7950X3D'ye kıyasla ortalama %8 daha hızlı oyun performansı sağlıyor. Ayrıca Intel'in en yeni Core Ultra 9 285K modelinden %20 daha hızlı. Eğer ek işlemci çekirdeklerine ihtiyacınız yoksa, oyun için 9800X3D modeli yeterli olabilir.

AMD aynı zamanda ASUS ROG Ally ve Lenovo Legion Go gibi el tipi oyun bilgisayarlarında bulunan Ryzen Z serisi işlemcilerinde de güncellemeler yaptı. Ryzen Z2 Extreme, serinin yeni amiral gemisi olarak tanıtıldı. Bu işlemci, AMD’nin en yeni dizüstü bilgisayar işlemcilerinde kullandığı ‘Strix Point’ mimarisine dayanıyor.

Z2 Extreme, Zen 5 ve Zen 5c çekirdeklerinin bir kombinasyonunu içeren 8 çekirdekli bir yapıya sahip olacak. 16 grafik çekirdeğine sahip güncellenmiş RDNA 3.5 GPU ile birlikte geliyor. Ryzen Z2 ise, 8 Zen 4 çekirdeğine ve 12 RDNA 3 grafik çekirdeğine sahip olan Ryzen Z1 Extreme'in yeniden markalanmış bir versiyonu olarak sunulacak.

Seriye yeni eklenen Ryzen Z2 Go modeli ise Zen 3+ mimarisi ile 4 çekirdekli bir yapıya sahip. Bu model, RDNA 2 mimarili 12 grafik çekirdeğine sahip olacak. AMD, yüksek performanslı oyun dizüstü bilgisayarları için üç yeni Ryzen 9000HX serisi işlemci duyurdu.

Ryzen 9 9955HX3D modeli seride 3D V-cache teknolojisine sahip olan tek model olarak öne çıkıyor. 16 çekirdekli olan 9955HX modeli ve 12 çekirdekli 9850HX modeli de serinin parçası.