AMD Radeon RX 6800 Nvidia'nın Kökünü Kazabilir!

Son zamanlarda Nvidia ile sert bir rekabete konuk olan AMD, yeni grafik işlemcisi Radeon RX 6800 ile birlikte özellikle kripto para madenciliğine yönelen kişilerin dikkatini çekebilir. Son sızıntılara göre Radeon RX 6800, Nvidia RTX 3090'a nazaran yüzde 50 daha hızlı madenciliğe imkan sunacak gibi gözüküyor. Bu fark yalnızca madencilikle değil, genel performans farkı ile de ilişkilendirilebilir.

Radeon RX 6800 Yüzde 50 Daha Hızlı

Videocards tarafından yapılan paylaşıma göre RTX 3090 günde yaklaşık 3,37 dolar potansiyel üretim sınırına sahipken, RX 6800 için bu günde yaklaşık 5,00 dolar olarak belirlenmiş durumda. Yani her iki grafik işlemci bir ay çalışırsa ilki 103 dolar, ikincisi ise 152 dolar değerinde kripto para üretimi yapabiliyor. Bu da neredeyse yüzde 50 daha hızlı üretim anlamına geliyor.

Bundan da yola çıkarak RX 6800'ün kripto madenciler için en iyi seçeneklerden birisi olabileceğini ve bu alanda Nvidia'nın önemini yitireceğini düşünebiliriz.

Açık bir şekilde söylemek gerekirse oyuncuların korkulu rüyası haline gelen kripto madenciler, son birkaç yıldır piyasanın şekillenmesinde önemli bir rol oynadı. Bu kişiler ekran kartları için fahiş fiyatları ödüyor ve sonra bu bileşenleri bitcoin ya da diğer kripto para birimlerini üreten karmaşık problemleri çözebilmek adına sabah akşam kullanıyorlar.

Haliyle bu durum da ekran kartlarının fiyatlarının ciddi şekilde artmasına neden oluyor.

RX 6000 serisinin en uygun fiyatlı üyesi olan RX 6800'ün madencilik söz konusu olduğunda RTX 3090'ı dahi geride bıraktığını göz önüne alıesak, kripto madenciliği ile ilgilenen kişiler için muhteşem bir aday olabileceğini söyleyebiliriz. Bu da yeni nesil kartların fiyatlarının uçmasına ve pek çok yerde stok sorunu yaşanmasına yol açabilir.

Peki siz Videocards tarafından açıklanan bu veriler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce kripto madenciler yine benzer sorunlara yol açabilir mi? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.