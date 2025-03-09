AMD'den Uygun Fiyatlı Ekran Kartı Geliyor: İşe Özellikleri!

Son dönemde iyi bir ivme yakalayan AMD, ekran kartı yelpazesini genişletmek için yürüttüğü çalışmalarına tam gazla devam ediyor. Şirket son olarak giriş seviyesine hitap edecek uygun fiyatlı yeni bir cihaz için kolları sıvadı.

İddialara göre Radeon RX 9000 serisine bir model daha eklemek isteyen AMD, Radeon RX 9050 isimli yeni uygun fiyatlı ekran kartını yakında piyasaya sürecek.

AMD Radeon RX 9050 Özellikleri

Kısa bir süre önce gündem olan sızıntırlara göre, yeni ekran kartı RX 9000 serisindeki diğer modeller gibi RDNA 4 tabanlı olacak. RX 9060 modelinin bazı özellikler bakımından kırpılmış hali olacağı söylenen yeni modelin 8 GB VRAM ile birlikte geleceği bildiriliyor.

150W'yi geçmeyecek TDP değerine sahip olması beklenen AMD Radeon RX 9050'nin, Navi 44 GPU’yu bünyesinde barındıracağı öne sürülüyor. Kısmen mütevazi özellikleriyle giriş seviyesinde rekabete girecek yeni ekran kartının uygun fiyattan satışa sunulması bekleniyor. Söz konusu cihaz, tüm firmaların 60 serilerine odaklandığı bu dönemde ekran kartı pazarında iyi bir çıkış yakalayabilir.

Peki siz yeni AMD Radeon RX 9050 ekran kartı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...