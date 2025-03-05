Demo Videosu, AMD RX 9070 Serisi Hakkındaki Gerçeği Ortaya Çıkardı

AMD yakın zamanda yeni RX 9060 ve 9070 modellerinden oluşan serisini duyurmuştu. Şirket bu seri için bir path tracing demo videosu hazırladı. Videoyu izleyen kullanıcılar ise serinin abartıldığını düşünmeye başladı.

Özellikle RX 9070 XT modeli için eleştiriler büyüktü. 600 doların altında bir fiyat etiketiyle çıkacak olması bile oyuncuların eleştiri oklarından kaçmasına yardımcı olmadı.

AMD'nin RX 9070 XT modeli, NVIDIA'nın aynı fiyat aralığında sunulan RTX 5070 serisi GPU'larıyla rekabet etmeyi hedefliyordu. Peki oyuncuların olumsuz yönde düşünmelerine sebep olacak ne vardı videoda?

Videoda Bulanık Dokular Fark Edildi

AMD, "Toyshop" adını verdiği gerçek zamanlı path tracing neural rendering demosunu resmi YouTube hesabı üzerinden paylaştı. Video hemen aşağıda:

Bu demo, yeni RDNA 4 GPU'larının yeteneklerini göstermek içindi. Bazı oyuncular ve meraklılar da videoyu derin mercek altına aldıktan sonra hayal kırıklığına sebep olacak bazı detayları fark etti.

Örneğin videoda bulanık dokular, aşırı gürültü (noise) ve görsel artefaktlar gibi sorunlar vardı. Sahneler hızlı hareket ettiğinde, mesela sokakta hareket halindeki arabalar ekranda belirdiğinde sabit konumdaki bina ve ağaçlar bulanıklaşıyordu.

Reddit'teki bazı yorumlar şöyle:

"Robot kollar üzerindeki ghosting oldukça abartılı."

"Çok fazla noise var."

"NVIDIA'nın gerisinde kaldıklarını kanıtlamışlar."

Fiyatına Değer Mi?

Burada tartışılan nokta, 600 dolar gibi bir fiyatla path tracing performansının ne kadar iddialı olması gerektiği.

AMD'nin FSR 4 teknolojisi ile NVIDIA'nın DLSS 4 teknolojisi arasındaki farklar da konuşuluyor. DLSS 4, gürültü azaltma ve yapay zeka destekli path tracing konusunda başarılı bir sistem ama eleştirmenler, AMD'nin bu konudaki çabalarını pek beğenemiyor.

Demo genel anlamda AMD'nin en iyi çaba içinde olduğunu göstermek için yayınlandıysa da bazı eleştirmenler RX 9070 serisinin NVIDIA'nın en güncel teknolojileri karşısında hala çok geride olduğunu düşünüyor. Siz ne dersiniz? Sizce NVIDIA bu konuda daha mı başarılı? Yorumlara buluşalım.