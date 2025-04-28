AMD Radeon RX 9070 GRE 12 GB Çıkış Tarihi Belli Oldu

Son günlerde çıkan söylentiler, AMD'nin Radeon RX 9070 GRE modelini yıl sonuna erteleyeceği yönündeydi. Ancak görünen o ki bu iddialar gerçeği yansıtmıyormuş.

AMD kartın çıkış tarihini bizzat duyurdu ve Çin'deki büyük perakendeciler de kartı ön siparişe açtı. Satışlar 8 Mayıs itibarıyla başlayacak.

RX 9070 GRE 12 GB Teknik Özellikleri

JD.com gibi dev satış platformlarında, ASUS imzalı RX 9070 GRE ATS OC modeli listelendi bile. Bu özel tasarım kartta üç fanlı soğutucu, çift yuvalı yapı ve iki adet 8 pin güç bağlantısı bulunuyor. Kartın toplam güç ihtiyacı 750W olarak belirtilirken, toplam kart gücü (TBP) 220W olacak.

Kutuda 12 GB VRAM bilgisi açıkça yazılmış ve AMD'nin resmi pazarlama görselleri de çıkışın çok yakın olduğunu doğruluyor. RX 9070 GRE modeli, RX 9070 serisindeki diğer kartlarla aynı Navi 48 grafik işlemcisini kullanıyor ancak daha bütçe dostu olabilmesi için biraz kırpılmış bir versiyona sahip. Kartta 3072 akış işlemcisi yer alıyor ve 2790 MHz'e kadar boost frekansına çıkabiliyor.

12 GB GDDR6 bellek, 192-bit bellek veri yolu ve 18 Gbps bellek hızları sayesinde toplam 432 GB/s bant genişliği sunacak.

Fiyatı Belli Oldu: 450 Dolar

AMD'nin RDNA 4 tabanlı RX 9000 serisinin diğer modelleriyle karşılaştırıldığında, RX 9070 GRE daha mütevazı özelliklere sahip ama fiyat/performans dengesiyle öne çıkacak gibi görünüyor.

RX 9070 GRE, 48 işlem birimi, 48 ışın hızlandırıcısı ve 96 yapay zeka hızlandırıcısı barındırıyor. 12 GB bellek ve 48 MB Infinity Cache ile geliyor. Bellek veri yolu 192-bit olarak belirlenmiş ve PCIe 5.0 x16 arabirimini destekliyor.

Fiyat tarafında da detaylar netleşmeye başladı. JD.com'daki listelemeye göre RX 9070 GRE için belirlenen fiyat 4499 yuan (~450 dolar) olacak. Ön sipariş verenler içinse fiyat 4476 yuan olarak belirlenmiş. Vergiler hariç bazı modellerin 4199 yuan gibi daha uygun fiyatlarla da bulunabileceği söyleniyor.