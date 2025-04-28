Capcom Oyunlarında Dev İndirim! Ucuza Resident Evil Serisi ve Dahası

Resident Evil serisinden Dead Rising serisine kadar çok sayıda Capcom oyununun fiyatı düştü. İşte ucuza oyun satın alma fırsatı sunan kampanya!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Steam Capcom oyunları için bir indirim kampanyası başlattı. Başlatılan kampanya ile birlikte Resident Evil serisi, Dragon's Dogma 2, Street Fighter V, Ace Attorney Anthology ve daha pek çok oyunun fiyatı düştü. Kampanya 6 Mayıs 2025 tarihidne sona erecek.

Yüzde 75 oranında indirime giren Resident Evil 3'ün fiyatı 24,99 dolardan (960 TL) 6,24 dolara (239 TL) düştü. Resident Evil 2 / BIOHAZARD RE:2 Deluxe Editionise 29,99 dolardan (1.153 TL) 7,49 dolara (288 TL) düştü. Bu sürümde oyun da çeşitli DLC'ler bulunuyor.

Monster Hunter: World yüzde 67 oranında indirime girdi. Açık dünya aksiyon rol yapma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapım 17,99 dolardan (691 TL) 5,93 dolara (228 TL) düştü.

Yüzde 87 oranında indirime giren Ultra Street Fighter IV 17,99 dolardan 2,33 dolara (89 TL) düştü. Street Fighter V - Champion Edition ise yüzde 50 indirim ile 11,99 dolar (461 TL) yerine 5,99 dolara (230 TL) satılmaya başlandı.

İndirime Giren Capcom Oyunları

Oyun Adı Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı
Resident Evil 3 24,99 dolar 6,24 dolar %75
Resident Evil 2 / BIOHAZARD RE:2 Deluxe Edition 29,99 dolar 7,49 dolar %75
Resident Evil / biohazard HD REMASTER 14,99 dolar 3,74 dolar %75
Resident Evil 0 / biohazard 0 HD Remaster 14,99 dolar 3,74 dolar %75
Resident Evil 7 Gold Edition & Village Gold Edition 49,99 dolar 18,49 dolar %63
Resident Evil Revelations 14,99 dolar 3,74 dolar %75
Resident Evil 4 24,99 dolar 12,49 dolar %50
Ultra Street Fighter IV 17,99 dolar 2,33 dolar %87
Street Fighter V - Champion Edition 11,99 dolar 5,99 dolar %50
Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy 22,49 dolar 7,42 dolar %67
Ace Attorney Anthology 44,99 dolar 26,99 dolar %40
Dead Rising 2 14,99 dolar 3,74 dolar %75
Dead Rising 3 22,49 dolar 4,49 dolar %80
Dead Rising 4 22,49 dolar 4,49 dolar %80
Ultimate Marvel vs. Capcom 3 15,49 dolar 4,64 dolar %70
Marvel vs. Capcom: Infinite - Deluxe Edition 44,99 dolar 8,99 dolar %80
Remember Me 29,99 dolar 5,99 dolar %80
Lost Planet 3 24,99 dolar 4,99 dolar %80
Monster Hunter: World 17,99 dolar 5,93 dolar %67
MEGA MAN X DiVE Offline 29,99 dolar 9,89 dolar %67
Mega Man 11 29,99 dolar 9,89 dolar %67
Dragon's Dogma 2 49,99 dolar 28,49 dolar %43

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