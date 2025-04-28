Capcom Oyunlarında Dev İndirim! Ucuza Resident Evil Serisi ve Dahası

Steam Capcom oyunları için bir indirim kampanyası başlattı. Başlatılan kampanya ile birlikte Resident Evil serisi, Dragon's Dogma 2, Street Fighter V, Ace Attorney Anthology ve daha pek çok oyunun fiyatı düştü. Kampanya 6 Mayıs 2025 tarihidne sona erecek.

Yüzde 75 oranında indirime giren Resident Evil 3'ün fiyatı 24,99 dolardan (960 TL) 6,24 dolara (239 TL) düştü. Resident Evil 2 / BIOHAZARD RE:2 Deluxe Editionise 29,99 dolardan (1.153 TL) 7,49 dolara (288 TL) düştü. Bu sürümde oyun da çeşitli DLC'ler bulunuyor.

Monster Hunter: World yüzde 67 oranında indirime girdi. Açık dünya aksiyon rol yapma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapım 17,99 dolardan (691 TL) 5,93 dolara (228 TL) düştü.

Yüzde 87 oranında indirime giren Ultra Street Fighter IV 17,99 dolardan 2,33 dolara (89 TL) düştü. Street Fighter V - Champion Edition ise yüzde 50 indirim ile 11,99 dolar (461 TL) yerine 5,99 dolara (230 TL) satılmaya başlandı.

İndirime Giren Capcom Oyunları