NVIDIA'nın 4060 Serisini Unutturacak Rakip: AMD RX 9060

NVIDIA'nın RTX 4060 ve 4060 Ti modellerine doğrudan rakip olarak boy gösterecek olan yepyeni AMD RX 9060 serisi, hem akıcı performans elde edip hem de keselerinin ağzını fazla açmak istemeyen oyuncuların yeni gözdesi haline gelecek gibi duruyor.

Bilindiği üzere NVIDIA, RTX 5070 modelleriyle görücüye çıktığında AMD buna karşılık olarak RDNA 4 mimarisine sahip RX 9070 serisini piyasaya sürmüştü. O dönemler iki şirket arasında karşılıklı ürün çıkışı olarak görebileceğimiz bu hareket oyuncuların bütçesine pek hitap etmiyordu; zira RX 9070 XT modelinin 599 dolarlık yüksek bir fiyat etiketi vardı. Ana akım oyuncular bu kadar yüksek fiyata donanım satın almaktan genel anlamda kaçınıyorlar.

RX 9060 — Fiyat Performans Canavarı Ekran Kartı

AMD geçmişi tekrar etmek istemiyor gibi görünüyor. Çünkü RX 9060 serisi ise 400 dolar altı fiyat etiketiyle sahneye çıkıyor.

Çin'in yerel kaynaklarının aktardığı bilgiye göre RX 9060 serisi, Navi 44 silikonunu baz alacak ve 8 GB VRAM ile sahneye çıkacak.

Navi 44 silikonu maliyet açısından oldukça verimli. Kesin bellek konfigürasyonu hakkında ise net bir bilgi henüz yok.

AMD, en büyük rakibi NVIDIA'nın RTX 5060 ve RTX 5060 Ti modellerine rakip olmasını istediği RX 9060 modellerini 400-500 dolar bandında konumlandıracak.

AMD RX 9060 Ne Zaman Çıkacak?

NVIDIA'nın 60 serisi kartlarının lansmanı sonrasında RX 9060 serisinin Nisan 2025 civarında tanıtılması bekleniyor. Ancak henüz kesin bir tarih doğrulanmış değil.

Şayet AMD burada RTX 5060'a yakın veya daha iyi bir performansı oyunculara daha uygun fiyattan verebilirse NVIDIA'nın orta segment kanadındaki liderliğine ciddi anlamda zarar verecektir.