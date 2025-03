Yeni Call of Duty'den Konsol Sahiplerini Sevindirecek Haber!

Oyun dünyasında neredeyse her sene yeni bir yapımla ses getirmeyi başaran Call of Duty, 2025 senesine iyiden iyiye giriş yapmamızla beraber yeni oyunu için kolları sıvadı. Haliyle CoD serisinin yeni yapımı ile ilgili birçok iddia da gündemizi meşgul ediyor.

Son haberlere göre serinin yeni oyunu özellikle de konsol kullanıcılarını sevindirecek. Zira yeni Call of Duty versiyonunun yalnızca yeni konsollarla değil, eski nesil konsollarla da uyumlu olacak.

Yeni Call of Duty Oyunu Xbox One ve PS4'de de Gelecek

Ortaya atılan iddialara göre, şimdilik resmi adı belli olmadığı için Call of Duty 2025 olarak anılan yeni oyun, yalnızca yeni nesil konsollar için değil yavaş yavaş unutulmaya başlanan bazı eski konsollar için de geliştiriliyor. Öyle ki oyunun Xbox Series X/S ve PlayStation 5'e ek olarak Xbox One ve PS4 platformlarında da oynanabileceği söyleniyor.

Söz konusu politikanın Activision tarafından yeni nesil Call of Duty oyunlarında sıkça uygulandığını görüyoruz. Örneğin geçtiğimiz sene piyasaya sürülen Call of Duty: Black Ops 6 yapımı hem Xbox One ve PS4 konsollarıyla uyumluydu. Görünüşe bakarsak, firma CoD serisi için mevcut stratejisini bir sene daha devam ettirecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?