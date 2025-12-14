Apple ve Tesla'dan Sonra AMD de Milyarlarca Doları Samsung'a Yatırıyor! Peki Neden?

Pek çoğumuzun akıllı telefon, TV ve beyaz eşya gibi ürünleriyle tanıdığı Samsung, bu alanların dışında da dünyanın en önemli şirketlerinden biri. Teknoloji devi, ileri teknoloji çip üretimi yapabilen sayılı şirketlerden biri ve son ortaya çıkan bilgilere göre ise bu işten şu sıralar para basıyor.

Samsung Bir Telefon Üreticisinden Çok Daha Fazlası

Bir şeyi tasarlamak ve üretmek her ne kadar kulağa bir arada olan süreçler gibi gelse de aslında oldukça farklıdır. Özellikle de "o şey" ileri teknoloji bir çip ise. Tam da bu nedenle günümüzde teknoloji şirketleri arasında üretimi başkasına yaptırmak oldukça yaygın.

Örneğin Qualcomm ve Nvidia gibi kendi üretim tesisleri kolmayan şirketler ürünlerinin tasarımını kendi yapsa da üretim kısmını TSMC ya da Samsung gibi şirketlere yaptırır. Elbette ki bu şirketler bunu kendileri de yapabilir. Ancak bu oldukça masraflı bir süreç.

Eğer birden fazla şirket için 7/24 üretim yapmazsanız maliyetlerinizi etkileyebilir ve çok da karlı olduğu söylenemez. Bu nedenle söz konusu üreticilerden biri olan Samsung, bu alanda son birkaç yıldır para kaybediyor. Ancak bu durum değişmiş gibi duruyor.

AMD ve Samsung El Sıkışmaya Çok Yakın

3 nm çip üretiminde zorlanan ve bu nedenle müşteri bulmakta güçlük çeken Samsung, 2 nm ile birlikte bu sorunları geride bırakmış gibi duruyor. Müşterileriyle arasındaki güveni tazeleyen şirket, şimdiden Tesla ve Apple gibi şirketlerle milyar dolarlık anlaşmalar imzaladı.

Şimdi ise şirket, AMD ile bir başka milyar dolarlık bir üretim anlaşması imzalamaya çok yakın. Sızdırılan bilgilere göre Samsung, AMD'nin 2nm CPU çiplerini kendi 2nm SF2P süreciyle üretecek. Üretimde maliyeti düşürmek için aynı plakada farklı şirketlerin tasarımlarının yer aldığı "multi-project wafer" yöntemi kullanılacak.

Bilgiler doğruysa Samsung ve AMD anlaşmanın son detaylarını netleştiriyor. İki şirketin önümüzdeki aya kadar prüzleri gidermesi ve duyuruyu yapması bekleniyor. Şirketin bu anlaşmadan ne kadar kazanacağı ise şimdilik belirsiz.