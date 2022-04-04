AMD'nin 3 Yeni Ekran Kartının Ertelenmesi Gündemde

AMD'nin yeni amiral gemisi RX 6950 XT'nin başı çektiği üç yeni model olacağı söylenen RDNA 2 ekran kartlarının Nisan ayında piyasaya sürülmeleri bekleniyordu. Söylentilere bakılırsa dev teknoloji şirketi bu tarihi Mayıs'a erteledi.

VideoCardz'ın yeni bir raporuna göre güvendiği bazı kaynaklar Radeon RX 6950 XT, 6750 XT ve 6650 XT'nin 10 Mayıs'ta piyasaya sürüleceğini iddia ediyor. Daha önce gelen sızıntı bu kartların 20 Nisan'da piyasaya sürüleceği yönündeydi.

Teknoloji sitesi, güvenilir bir kaynağı olan Disclosuzen'den geldiğini belirterek 3 yeni RDNA 2 ekran kartının sızdırılmış resimlerini de paylaştı, bu da bu 3 kart hakkında yeni bir bilgiyi öğrenmemizi sağlıyor. Sızıntı doğruysa RX 6950 XT, 6750 XT ve 6650 XT yalnızca siyah renkte piyasaya sürülecek. Daha önceki sızıntılar bu kartların siyah renkte olacaklarını doğrulasa da farklı renk seçeneklerinin olma ihtimaline de değiniyordu ancak son gelen bilgiler yalnızca siyah renkte olacakları yönünde.

AMD'nin 3 Yeni Ekran Kartının Görselleri Sızdırıldı

Ayrıca hâlihazırda yalnızca OEM şekilde hazır PC'lerden erişilebilen RX 6400 ekran kartı da 10 Mayıs tarihinde bağımsız olarak piyasaya sürülecek.

Tabii ki, bunların hepsinin sızıntıdan ibaret olduğunu unutmamak gerek. Aynı kaynaktan gelen bir önceki Nisan lansmanı sızıntısının doğru çıktığını varsayarsak bu kartların ertelenme söylentisinin de doğruluğunu güçlü kabul edebiliriz.

Peki siz bu 3 yeni ekran kartı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.