Ameliyat ve Cerrahi Operasyonlarda Hayat Kurtaracak Yeni Yapay Zeka!

Önemli bir cerrahi operasyondan önceki günlerde alkol tüketen kişilerde ciddi derecede cerrahi komplikasyonlar yaşanabiliytor ancak yeni bir analiz, yapay zekânın bu tür sorunları gün ışığına çıkarmaya yardımcı olabileceğini öne sürüyor.

Alcohol: Clinical & Experimental Research dergisinde yayınlanan çalışmada 2012-2019 yılları arasında ameliyat olan 53.811 hastanın tıbbi kayıtlarını değerlendirmek için bir doğal dil işleme modeli kullanıldı.

Hastaların elektronik tıbbi kayıtları tanı kodlarını içeriyor ancak aynı zamanda riskli alkol kullanımına işaret edebilecek notlar, test sonuçları veya faturalandırma verileri gibi bilgileri de içerebiliyor.

Yeni Yapay Zeka, Ameliyat Öncesi Tespiti Nasıl Sağlıyor?

Bağlamsal ipuçlarını yakalamak için araştırmacılar, hem tanı kodlarını hem de haftada önerilen eşikleri aşan içkiler veya alkol kötüye kullanımıyla ilişkili tıbbi sorunların geçmişi gibi riskli alkol kullanımının diğer göstergelerini belirlemek için bir doğal dil işleme modeli programladılar.

Yapay zekâ destekli bu yeni program, alkol bağımlılığı testlerinde alanında uzman hekimler kadar iyi performans sergiliyor. Uzmanların "riskli içici" kategorisinde değerlendirdiği 100 hastanın kaydını inceleyen yazılım, bunlardan yaklaşık 87'sinde sağlık tehdidi oluşturabilecek belirti yakalayarak önceden haber verebiliyor.

Yapay zekâ destekli bu programın gelecekte tüm dünyada kullanıma açılacağı düşünülürken, acil ameliyata veya cerrahi operasyona alınacak hastalarda kullanılması bekleniyor.

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