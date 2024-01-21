YÖK ve BTK Akademisi İş Birliği: 2024-2025 Eğitim Yılında Yapay Zeka Dersleri Başlıyor!
Türkiye'de YÖK tarafından başlatılan BTK Akademi işbirliği ile yapay zeka derslerinin üniversitelerde kredi olarak kabul edilmesi planlanıyor. İşte detaylar!
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Yükseköğretim Kurulu bünyesinde oluşturulan "Yapay Zeka Temelli Programların Belirlenmesi Çalışma Grubu" ile yaptığı açıklamada, geleceğin meslekleri üzerine yoğun çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.
Bilgi teknolojileri ve yapay zeka alanında özel çalışmalar yapıldığını vurgulayan Özvar, ayrıca 8 pilot üniversitenin katılımıyla başlatılan Yükseköğretimde Büyük Veri Projesi'nin tüm üniversitelere yayılmasının hedeflendiğini ifade etti.
BTK Akademi Dersleri Üniversitelerde Kredi Sayılacak!
Öğrencilerin gelecekte istihdam edilmesi ve nitelikli bilim insanlarının yetişmesi amacıyla yapay zeka mühendisliği ve veri mühendisliği gibi bölümlerin sayısının artırılacağını belirtti.
Yapay zeka alanındaki çalışma grubunda 15 öğretim üyesi ve 4 YÖK üyesinin yer aldığını dile getiren Özvar, YÖK ve BTK arasında imzalanan "BTK Akademi Ders İçeriklerinin Kullanımı Hakkında İşbirliği Protokolü" ile üniversite dışı kazanımların transkriplere yansıtılmasının dünya genelinde yeni bir alan olduğunu ifade etti.
Yapay Zeka Girdiğiniz Kelimelerle Resim Çiziyor
Yapay zekanın her şey gibi gün geçtikçe gelişmekte olduğunu artık herkes biliyor. Bu gelişmelerin kimileri insanları korkuturken kimileri ise insanları oldukça eğlendirmekte.
Yapılan çalışmaların üniversitelerin programlarını güncelleyerek öğrencilere bilişim teknolojileri ve yapay zeka konularında yetenek kazandırmayı amaçladığını belirten Özvar, projenin 2024-2025 öğretim yılında yürürlüğe gireceğini açıkladı.
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