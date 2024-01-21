YÖK ve BTK Akademisi İş Birliği: 2024-2025 Eğitim Yılında Yapay Zeka Dersleri Başlıyor!

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Yükseköğretim Kurulu bünyesinde oluşturulan "Yapay Zeka Temelli Programların Belirlenmesi Çalışma Grubu" ile yaptığı açıklamada, geleceğin meslekleri üzerine yoğun çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Bilgi teknolojileri ve yapay zeka alanında özel çalışmalar yapıldığını vurgulayan Özvar, ayrıca 8 pilot üniversitenin katılımıyla başlatılan Yükseköğretimde Büyük Veri Projesi'nin tüm üniversitelere yayılmasının hedeflendiğini ifade etti.

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Öğrencilerin gelecekte istihdam edilmesi ve nitelikli bilim insanlarının yetişmesi amacıyla yapay zeka mühendisliği ve veri mühendisliği gibi bölümlerin sayısının artırılacağını belirtti.

Yapay zeka alanındaki çalışma grubunda 15 öğretim üyesi ve 4 YÖK üyesinin yer aldığını dile getiren Özvar, YÖK ve BTK arasında imzalanan "BTK Akademi Ders İçeriklerinin Kullanımı Hakkında İşbirliği Protokolü" ile üniversite dışı kazanımların transkriplere yansıtılmasının dünya genelinde yeni bir alan olduğunu ifade etti.

Yapılan çalışmaların üniversitelerin programlarını güncelleyerek öğrencilere bilişim teknolojileri ve yapay zeka konularında yetenek kazandırmayı amaçladığını belirten Özvar, projenin 2024-2025 öğretim yılında yürürlüğe gireceğini açıkladı.