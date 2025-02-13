Amiral Gemisi Redmi K80 Ultra Kafa Kadar Bataryayla Geliyor

Xiaomi'nin alt markası Redmi, MediaTek Dimensity 9400+ yonga seti ve 7.000mAh'ı aşan dev bataryası ile piyasada dengeleri değiştirmeye geliyor. Bataryanın yanı sıra donanım özellikleri de kesinlikle rakiplerini terletecek düzeyde. Peki Redmi K80 Ultra'nın öne çıkan özellikleri ne? Fiyatı belli oldu mu? Ne zaman çıkacak? İşte şimdiye kadar tüm öğrenilenler:

Devasa Bataryasıyla Dikkat Çekiyor

Redmi'nin önceki amiral gemilerine kıyasla K80 Ultra'nın batarya kapasitesi ciddi bir artış gösteriyor. Burada geçmişten baz alacağımız üç farklı model var; Redmi K80, Redmi K80 Pro ve Redmi K70 Ultra. Modellere göre batarya kapasitesi değişiyordu:

Redmi K80 : 6.550mAh batarya + 90W hızlı şarj

: 6.550mAh batarya + 90W hızlı şarj Redmi K80 Pro: 6.000mAh batarya + 120W hızlı şarj

6.000mAh batarya + 120W hızlı şarj Redmi K70 Ultra: 5.500mAh batarya

Yeni modelin 7.000mAh'ı aşması, özellikle pil ömrü konusunda bu eski amiral gemilerini açık ara geride bıraktı. Yeni cihazın 100W hızlı şarj desteğine sahip olacağı söyleniyor.

Şarj hızı, K80 Pro'nun 120W seviyesinin altında kalsa da büyük batarya kapasitesi göz önüne alındığında çok uzun kullanım süreleri sunabilir. Zorlasanız 2 gün kadar kullanım elde edebilirsiniz.

K80 Ultra Tasarım Detayları

K80 Ultra'nın, ultra ince çerçeveli 1.5K OLED ekran ile geleceği belirtiliyor. Düz kenarlara sahip olacağı söylenen ekranın yüksek çözünürlük ve canlı renkler sunacağı ve ayrıca cihazda metal orta çerçeve kullanılacağı söyleniyor.

Bir diğer önemli sızıntıysa ultrasonik parmak izi okuyucu desteği. Optik okuyuculara kıyasla daha hassas ve güvenilir bir teknoloji olarak öne çıkmasının yanı sıra su veya toz gibi dış etkenlerden daha az etkileniyor.

K80 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Redmi, K70 Ultra modelini Temmuz 2024'te tanıtmıştı. Bu yüzden K80 Ultra'nın da Temmuz 2025 civarında piyasaya sürülmesini bekleyebiliriz.