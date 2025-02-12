Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Bataryası Powerbank'leri Bile Kıskandıracak

Samsung Galaxy S25 ailesi, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen bir etkinlikte tanıtıldı. Şirketin yeni telefonları genel hatlarıyla beğenilse de S24'lerle arasında çok az fark olması eleştirilere neden oldu. Hatta S25 Ultra, S-Pen'in Bluetooth özelliklerini kaybetmesiyle ekstra topa tutuldu. Görünüşe göre Koreli üretici aynı hatayı bir kez daha yapmayacak ve Galaxy S26 serisinde powerbank'leri kıskandıracak batarya gibi yenilikler sunacak. İşte detaylar!

Galaxy S26 Ultra'dan Dev Batarya Hamlesi: 7000mAh Güç!

S25'lerin çıkışının üzerinden henüz bir ay geçmemiş olmasına rağmen Galaxy S26 ailesi için sızıntılar çıkmaya başladı. Bunlardan en ilgi çekici olan ise kuşkusuz Samsung Galaxy S26 Ultra'nın bataryasıyla ilgili iddialar oldu. Buna göre telefon, son zamanların popüler trendi karbon-silikon (Si/C) bir pil ile gelecek ve bu sayede oldukça büyük bir pile sahip olacak.

Bilmeyenler için bu teknoloji geleneksel lityum-iyon bataryalardan daha yüksek enerji kapasitesine sahip bir batarya türüdür. Hem aynı boyutta daha yüksek kapasite sunmasıyla hem de daha dayanıklı olmasıyla akıllı telefon üreticilerinin yeni gözdesi durumunda. Samsung'un gelecek yıl tanıtacağı amiral gemisi moodellerinde bunu kullanacağı ve Galaxy S26 Ultra’nın 7.000mAh kapasiteli bir Si/C pil ile gelebileceği iddia ediliyor.

Kıyaslamak gerekirse Galaxy S25 Ultra, 5000 mAh büyüklüğünde bir pile sahip. Ancak 3 nm Snapdragon 8 Elite'in enerji verimliliği ve One UI 7 ile gelen pil optimizasyonu bu bataryanın kullanıcıları memnun etmesine neden oluyor. Yapılan testlerde telefon 13 saatin üzerinde kullanım ömrü sunuyor. Şimdi bunu çok daha büyük ve dayanıklı karbon-silikon bir batarya ile düşünün...

Eğer iddialar doğruysa şirketin 2026'da tanıtacağı Galaxy S26 Ultra modeli 24 saate dayanan bir pil ömrüyle gelebilir. Bu da iPhone ve diğer pek çok rakibinden daha iyi olacağı anlamına gelir. Elbette ki böyle bir pili doldurmak etmek için daha hızlı şarj teknolojileri de gerekir. Bu nedenle sızıntılar, 25 Ultra'daki 45W'lık kapasitenin 65W'a çıkacağını gösteriyor.

Belirtmekte yarar var ki karbon-silikon batarya kullanan tek akıllı telefon üreticisi Samsung değil. Maliyet ve stabilite sorunları nedeniyle yeni yeni popülerleşen bu teknoloji Nubia Red Magic 10 Pro ve Redmi Turbo 4 Pro’da da karşımıza çıkıyor. Apple ise şimdilik benzer bir hamle yapmazken, yaygınlaşan bu teknolojinin şirketin elini zorlaması bekleniyor.