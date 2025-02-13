Samsung, Galaxy S25'e Odaklandı: S24 Kullanıcıları Güncellemeye Hasret Kaldı

Samsung, Android 15 tabanlı One UI 7 ile kutudan çıkan Galaxy s25 serisini geçtiğimiz haftalarda tanıttı. Hemen ardından ise Galaxy kullanıcıları bu sürümü kendi telefonları için beklemeye başladı. Ancak beklenen güncelleme bir türlü yayınlanmadı. Hatta Galaxy S24 sahipleri kendileri için yayınlanan tek güncellemenin bir güvenlik yaması olmasından dolayı hayal kırıklığına uğradı.

Üstelik benzer şikayetlerin sayısı daha da artacak gibi duruyor. Samsung, Galaxy S25 serisi için ilk yazılım güncellemesini yayınladı. Bu sayede şirketin yeni amiral gemisi modelleri en güncel güvenlik yaması ve hata düzeltmeleriyle daha da iyi hale gelirken, önceki modeller için hala bir şey yayınlanmadı.

Samsung Galaxy S25 Serisi İlk Yazılım Güncellemesini Aldı!

Samsung'un Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra modelleri için ilk yazılım güncellemesi yayınlandı. İlk olarak Kore'de dağıtımı başlayan güncellemenin kısa süre Türkiye dahil diğer bölgelerdeki kullanııclara da sunulması bekleniyor. Yaklaşık 585,9 MB büyüklüğündeki güncelleme S93xNKSU1AYB3 sürüm numarasına sahip ve "Şubat 2025 Güvenlik Yaması" içeriyor.

Bu yama, çeşitli güvenlik açıklarını kapatarak Galaxy S25 serisini çok daha güvenli hale getiriyor. Ayrıca performans iyileştirmeleri ve hata düzeltemeleri de bu güncellemeyle kullanıcıların beğenisine sunulmuş durumda. Yukarıda da belirttiğimiz üzere güncelleme programı Güney Kore'de başladı ve çok yakın zamanda diğer bölgelerde de sunulacak.

Eğer siz de bir Samsung Galaxy S25 kullanıcısıysanız, Ayarlar » Yazılım Güncellemesi » İndir ve Yükle adımlarını takip ederek bu güncellemeyi telefonlarınıza yükleyebilirsiniz. Belirtmekte fayda var ki bu güncelleme aslında öncelikle Galaxy S24 serisi için sunuldu. Yani güvenlik yaması konusunda önceliğin onlarda olduğunu söylemek mümkün.

Ancak kullanıcıları kızdıran şey One UI 7'yi hala bekliyor olmak. Ne yazık ki S24 Ultra gibi hala küçük bir servete satılan "eski" modellerden birini kullanıyorsanız bu güncelleme sizin için çıkmadı. Pek çok yapay zeka özelliğine ek olarak pil optimizasyonu gibi kullanıcı deneyimini iyileştiren onlarca yenilik barındıran sürümden hala ses yok. Şirket "yakında" sözü vermeye devam ederken, kullanıcıların beklemek dışında bir şansı yok.