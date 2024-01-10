Amouranth, OnlyFans'taki Toplam Kazancını Açıkladı: Dudak Uçuklatacak Cinsten!
Kick ve Twitch'in en büyük yayıncılarından Amouranth, OnlyFans'ta bu zamana kadar kazandığı toplam rakamı açıkladı. İşte detaylar!
Kick ve Twitch'in en büyük yayıncılarından biri olan Kaitlyn 'Amouranth' Siragusa, hesabını açtığı ilk günden bu yana OnlyFans'tan kazandığı parayı açıkladı.
Amouranth, dünya çapında milyonlarca hayranının OnlyFans'teki içeriklerine abone olmasıyla yayın dünyasının en büyük isimlerinden biri hâline geldi.
Bu kadar ünlü olması elbette ne kadar kazandığını da merak ettiriyor ve izleyici ve hayranlarının sıkça sorması üzerine Amouranth X üzerinden OnlyFans kontrol paneline yönelik bir ekran görüntüsü yükledi.
Amouranth'ın Toplam Kazancı 57.000.000 Doları Aşmış Durumda
Fifty mil gross pic.twitter.com/DJfO61YDkZ— Amouranth (@Amouranth) January 9, 2024
Görünüşe göre ünlü yayıncı aylık 1 milyon dolar kazanmaya devam ediyor, bu da yayıncının hâlâ en çok kazananların %0,01'inde yer almasıyla OnlyFans hâkimiyetinin sürdüğünü gösteriyor.
2020'den bu yana OnlyFans'ta içerik üreten Amouranth, dünyanın en iyi hokey oyuncusu Connor McDavid gibi elit sporcuların kazancını da geçerek toplamda 57.000.000 dolar kazanmış durumda.
OnlyFans'ta Yapay Zeka Görebiliriz: Amouranth İçeriklerinde Yapay Zeka Kullanmak İstiyor!
Twitch yayıncısı Kaitlyn 'Amouranth' Siragusa, yapay zekânın içerik oluşturmada daha büyük bir rol oynamasını ve izleyicilerin yapay zekâ sayesinde kendisiyle olan ilgi ve isteklerini daha iyi değerlendirebilmelerini istiyor.
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