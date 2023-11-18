OnlyFans'ta Yapay Zeka Görebiliriz: Amouranth İçeriklerinde Yapay Zeka Kullanmak İstiyor!

Twitch yayıncısı Kaitlyn 'Amouranth' Siragusa, yapay zekânın içerik oluşturmada daha büyük bir rol oynamasını ve izleyicilerin yapay zekâ sayesinde kendisiyle olan ilgi ve isteklerini daha iyi değerlendirebilmelerini istiyor.

Amouranth, birden fazla platformda milyonlarca takipçisi olan en popüler Twitch ve Kick yayıncılarından biri ve aynı zamanda OnlyFans'ın en çok para kazanan içerik üreticilerinden biri.

OnlyFans'ta ayda 1 milyon dolardan fazla kazanmasına rağmen Amouranth, özellikle takipçi istekleri söz konusu olduğunda yapay zekânın sektörü bir sonraki seviyeye taşımaya yardımcı olabileceğine inanıyor.

Amouranth Yapay Zeka Kullanarak İçerik Oluşturmak İstiyor

Dexerto ile yaptığı özel bir röportajda Amouranth, yapay zekânın OnlyFans'ı nasıl geliştirmesini istediğini ve içerik portföyünü daha da genişletme planlarını açıkladı. Amouranth, yapay zekânın izleyicilerin çılgın özel isteklerini yerine getirmesini istiyor.

"Bence yapay zekâyı OnlyFans ile karıştırmak harika olur çünkü gerçek insanlarla yüz yüze gerçekleştirilmesi gerçekten zor olan pek çok konsept var. Eğer yapay zekâ bunu yapabilirse, ki yapabildiğini biliyorum, bu harika olur."

Amouranth'ın verdiği örneklerden biri "şişme fetişi" olan bir izleyicinin kendisini balon gibi şişirdiği bir video yapmasını istemesiydi. Amouranth konuyla ilgili olarak "Bunu şahsen yapmak gerçekten zor. Yapay zekâ bunu yapabilir." dedi.

Başka bir deyişle Amouranth kendi deep fake'leri üzerinde kontrol sahibi olmak istiyor ki bu da influencer alanında oldukça sorunlu hâle gelen bir durum. Öyle ki pek çok kullanıcı, kişilerin rızası olmadan sayısız deep fake içeriği üretip internete sürüyor.

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