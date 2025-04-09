Bu Bisikleti Şarj Etmek İçin Sadece Bir Telefon Kablosu Yeterli

Günümüzde elektrikli bisikletler, genellikle büyük ve hantal adaptörlerle şarj olabiliyor. Tahmin edersiniz ki, bu şarj aletlerini kullanmak ya da taşımak kullanıcılar için çoğu zaman zahmetli olabiliyor. Estonya merkezli Ampler Bikes şirketi ise kısa bir süre duyurduğu yeni bisikletiyle bu soruna bir çözüm buldu.

Firma, özellikle akıllı telefonlarımızda yaygın olarak kullanılan USB-C bağlantısıyla şarj edilebilen Ampler Nova isimli yeni nesil elektrikli bisiklet serisini resmen tanıttı. Şirket, bu tasarımın sektörde bir ilk olduğunu söylüyor.

Dünyanın İlk USB-C İle Şarj Olan Elektrikli Bisikleti: Ampler Nova

Şirketin yeni serisi Ampler Nova ve Nova Pro olmak üzere iki farklı modelden oluşuyor. Yeni bisikletler, borusunun yanına yerleştirilen USB-C portu aracılığıyla 140W’lık bir adaptörle şarj edilebiliyor. Çıkarılamayan 336 Wh kapasiteli batarya, Power Delivery desteği sayesinde yalnızca 3 saatte tamamen dolabiliyor. Şirket, bu teknolojinin yalnızca kullanıcıya kolaylık sağlamakla kalmadığını, aynı zamanda şarj cihazı kaynaklı atığı da azaltmayı amaçladığını vurguluyor.

Tek bir şarjla 100 kilometreye kadar menzil sunabilen bisikletler, arka tekerleği besleyen 400W’a kadar anlık güç üreten motorlarla donatılmış. Bu motorlar 250W sürekli güç sağlayabiliyor ve 45 Nm torkla birlikte 25 km/s'ye kadar hız sunuyor. Ayrıca bisikletlerde yer alan tork sensörü, pedallamaya duyarlı yapısıyla gerçekçi ve doğal bir sürüş deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Serinin ana modeli olarak öne çıkan Ampler Nova, 27.5 inç Continental lastikler, Alhonga marka hidrolik disk frenler, entegre far ve stoplar ile birlikte arka taşıyıcı bağlantı aparatına sahip olarak 2990 eurodan alıcısını bekliyor. Daha gelişmiş özellikler sunan Nova Pro ise, 28 inçlik tekerlekler, gelişmiş fren sistemi, titreşim emici gidon ve entegre arka raf gibi detaylarla birlikte 3490 dolardan satışa sunuluyor.

Peki siz yeni Ampler Nova serisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...