Mercedes, Trafikten Bıkanlar İçin Yeni Elektrikli Bisikletini Tanıttı!

Dünyanın her yerinde günden güne artıl gösteren trafik, artık pek çok tüketiciyi otomobillerden uzaklaştırıp motosiklet veya bisiklet gibi daha hafif araçlara yönlendiriyor. Son yıllarda kendini iyiden iyiye hissettiren bu durum neticesinde artık pek çok markanın elektrikli bisiklet modelleri ürettiğini görüyoruz. Hatta Alman otomotiv devleri bu konuda epey ilerleme kaydetmiş durumda.

Son olarak Mercedes-Benz'ten yeni bir model karşımıza çıkıyor. Markanın yeni "AMG F1 City Edition 750" isimli elektrikli bisikleti, özellikle yoğun trafiklerin yaşandığı şehir içinde kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak cinsten.

Mercedes'in Yeni Elektrikli Bisikleti Neler Sunuyor?

Alman mühendisliğinin elektrikli bisiklet teknolojisi ile birleşmesi sonucu ortaya çıkan yeni bisiklet, tek bir şarjla 112 kilometreye kadar yol alabiliyor. Bu sayede şehir içinde kesintisiz bir sürüş sağlayan araç, 750W gücündeki motoruyla maksimum 45 km/s hıza ulaşabiliyor. Ayrıca aracın farklı yol ve sürüş koşullarına uyum sağlayan Comfort, Sport, Sport Plus ve Race olmak üzere dört farklı sürüş moduna sahip olduğunu belirtelim.

Bisiklet, navigasyon, hız, pil seviyesi ve çağrı bilgilerini gösterebilen 5.5 inçlik renkli bir ekranı bünyesinde barındırıyor. Güvenlik açısından LED arka aydınlatma, sinyal ve fren lambası fonksiyonlarıyla donatılan araç, ayrıca düşme algılama ve acil durum mesajı gönderme özelliklerini destekliyor. Güvenlik adına bisiklet için özel bir kaskın da tasarlandığını eklemekte fayda var.

Dayanıklı alüminyum alaşımlı bir gövdenin üzerine tasarlanan bisiklet, 9 vitesli Shimano şanzımana ve Tektro hidrolik disk frenlere sahip. Yeni elektrikli bisiklet fiyat bakımından da premium bir araç. An itiabriyla Avrupa'da yaklaşık 4.000 dolardan alıcı bulan araç, uyumlu olduğu belirtilen F1 Team Smart eBike kaskı ile birlikte 4400 dolar karşılığında satın alınabiliyor.

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