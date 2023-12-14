Amy Winehouse'un Hayatını Anlatan Film Geliyor: Vizyon Tarihi Belli Oldu!

Amerikan yapım şirketi Focus Features, Amy Winehouse'un hayatını anlatan "Back to Black" filminin vizyon tarihini açıkladı.

Winehouse'un şöhret basamaklarını tırmanışına ve aynı adlı etkileyici albümünün yaratılışına benzersiz bir bakış açısı sunacak olan film ABD'de 10 Mayıs 2024'te gösterime girecek.

HBO'nun Industry dizisindeki rolüyle tanınan Marisa Abela, Jack O'Connell, Eddie Marsan ve Lesley Manville ile birlikte ikonik şarkıcı olarak başrolü üstlenecek.

Filmin Yapımcı Kadrosunda Kimler Var?

Yönetmenliğini "Grinin Elli Tonu" ile tanınan Sam Taylor-Johnson'ın üstlendiği ve senaryosunu daha önce 2009 yapımı John Lennon biyografisi "Nowhere Boy"da birlikte çalışan Matt Greenhalgh ile birlikte kaleme aldığı film, Amy Winehouse'un hayatının bir tasvirini sunacak.

Dünya çapında 30 milyondan fazla albüm satan ünlü sanatçı Amy Winehouse, sadece iki albüm yayınlamasına rağmen kalıcı bir etki bıraktı. Winehouse, ne yazık ki madde bağımlılığı ve psikolojik sorunlarla mücadele ettikten sonra 23 Temmuz 2011'de, 27 yaşındayken alkol zehirlenmesinden hayatını kaybetmişti.

Filmin uluslararası vizyon tarihleri arasında İngiltere ve Polonya'da 12 Nisan, Almanya ve Hollanda'da 18 Nisan, Fransa'da 24 Nisan ve Yeni Zelanda'da 25 Nisan bulunuyor. Türkiye'de gösterime girip girmeyeceği ise henüz belirsiz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.