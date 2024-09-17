Anadolu Isuzu'nun Yeni Tam Elektrikli Modeli BIG.e Tanıtıldı!

Ülkemizin elektrikli araç konusundaki çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak, Anadolu Isuzu Almanya'da düzenlenen IAA Transportation 2024 fuarında BIG.e modelini görücüye çıkardı. Peki, yeni model tam olarak neler sunuyor? İşte ayrıntılar!

Anadolu Isuzu BIG.e Özellikleri

CNBC-e'nin haberine göre Anadolu Isuzu çatısı altında yer alan Anadolu Otomotiv Sanayi (AOS) markası ile geliştirilen BIG.e modeli IAA Transportation 2024 fuarında tanıtıldı. Güçlü özellikleriyle dikkatleri üzerine çeken tam elektrikli model, kompakt yapısıyla da adından söz ettiriyor.

BIG.e’yi keşfetmeye hazır mısınız?



%100 elektrikli ve çevre dostu BIG.e, alternatif pil ve menzil seçenekleriyle sizlerle.🍃🌎 Yenilenmiş tasarımıyla en dar yollarda bile maksimum performans gösterir, sizi yarı yolda bırakmaz. 💪🏻#AnadoluIsuzu #BIGe pic.twitter.com/KMkEo2Cn9d — Anadolu Isuzu (@AnadoluIsuzu) September 16, 2024

BIG.e, yaklaşık 4 metreküp iç hacme kadar kargo hacmine ve 1000 kilograma varan taşıma kapasitesine sahip. 9,4 kilovat gücünde elektrikli bir motordan beslenen aracın üç farklı batarya seçeneği mevcut: 10,5 kilovatsaat kapasiteli batarya ile 100 kilometre, 15,7 kilovatsaat kapasiteli batarya ile 135 kilometre ve 21 kilovatsaat kapasiteli batarya ile 170 kilometre menzil sunuyor.

Aracın en çok öne çıktığı noktalardan biri de standart duvar tipi bir prizle 5 ila 9 saat arasında tam şarj olabilmesi. Burada, daha hızlı şarj isteyenler için ise beş farklı şarj çözümünün sunulduğunun altı çiziliyor.