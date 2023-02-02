Mobil Sigorta Nedir? Nasıl Yaptırılır?

Mobil sigorta; cihazda herhangi bir arıza, hasar gibi durumlar yaşandığında devreye girer. Aynı zamanda cihaz çalındığında da mobil sigortadan faydalanabilirsiniz. Mobil cihazlarda kırılmaz ekran ya da koruyucu kullanmak tek başına yeterli olmayabilir. Mobil cihazlarda garanti kapsamı dışında arıza yaşandığında kullanıcının ödeme yapması bekleniyor. Fakat mobil sigorta ile garanti kapsamı dışında yaşanan arızalarda dahi ödeme yapmanıza gerek kalmaz.

Mobil Sigorta Nasıl Yaptırılır?

Telefon kasko yaptırma işlemi birçok avantajı ortaya çıkarıyor. Bu avantajları şöyle sıralayabiliriz;

Ücretsiz lojistik desteği,

Teknik destek,

Telefonun kırılması, çalınması ve arızalanması gibi durumlarda ekstra maliyet ödemenize gerek kalmaz.

Cihaz tamamen arızalanıp kullanılamaz hale geldiğinde onunla eşdeğer yeni bir cihaz ikame ettirilir.

İnternetten cihaza ait IMEI ve marka-model bilgileri girilerek sigorta işlemi gerçekleştirilebilir. Mobil sigorta internet dışında şuralardan da yaptırılabilir;

GSM operatör firmaları

Teknolojik ürünler satan yerler

Sigorta şirketleri

Mobil sigortanın geçerlilik süresi bir yıldır. Bir yılın ardından kaskonun tekrar yaptırılması gerekiyor. Cep telefonu satın alma işlemi sonrasında bir poliçe düzenlenir. Düzenlenen poliçenin tarihi baz alınarak 15 gün içerisinde cihaza uygulama indirerek doğrulama testi yaptırılabilir.

Mobil Sigorta Yaptırırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Mobil cihazlarda meydana gelebilecek zarar, hasar durumlarıyla ilgili poliçe kapsamıyla limitler her sigorta şirketi için farklı belirlenmiştir. Mobil sigorta yaptırırken bazı noktalara çok dikkat edilmesi gerekiyor. Bu noktaları şöyle sıralayabiliriz;

Satın alınan mobil cihazın üzerinde yer alan seri numarası ve sigorta poliçesi ambalajı sigorta süresi sona erene kadar saklanmalıdır.

Ödemenin nakit yapılıp yapılmadığı,

Hangi riskleri teminat altına aldığı,

Eş değer cihaz temin edilip edilmediği,

Onarıma dair belirlenen tutar ve adet limitleri gibi noktalara dikkat edilmesi gerekiyor.

Mobil Sigorta Hangi Durumları Kapsamıyor?

Mobil sigortanın kapsamadığı durumları şöyle sıralayabiliriz;

Telefonda çarpma ve su teması gibi durumlar sahibinin haricinde 18 yaş altı kişiler tarafından gerçekleştiğinde,

Kişinin dalgınlıkla cihazı düşürmesi, kaybetmesi ve unutması,

Cep telefonlarının yan ürünleri olarak kabul edilen SD kart, şarj aleti, batarya vb. parçaların hatalı kullanımı,

Alışveriş merkezleri, çarşı, metro, pazar gibi yerlerde yaşanan hırsızlık olaylarında da sigorta devre girmez.

Sıkça Sorulan Sorular

Mobil sigorta ile ilgili merak edilen tüm soruları ve cevaplarını sizler için bir araya getirdik.

1. Telefona Sigorta Yapılır mı?

Cep telefonlarına da sigorta yapılarak, muhtemel olumsuzluklara karşı koruma altına alınır. Telefon sigortaları, ikame telefon teminatı şeklinde ifade edilebilir. Cep telefonu sigorta teminatları şirketten şirkete değişiklik gösterebiliyor.

2. Telefon Sigorta Parası Ne Kadar?

Cep telefonlarının sigorta fiyatı; marka, model, yıl bilgileri kapsamında değişiyor. Telefonun markasının popülerliği ile modelinin yüksek olması sigorta ücretini de yükseltir.

3. Telefon Sigortası Neyi Karşılar?