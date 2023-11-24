AnadoluJet'in İsmi ve Logosu Değişti!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’da Sabiha Gökçen Havalimanı’nda düzenlenen AJET Lansman Töreni’ne katıldı. Uraloğlu, 2008 yılında Türk Hava Yolları’nın (THY) bir alt markası olarak kurulan AnadoluJet hakkında konuştu. Markanın logosu ve ismi değişti.

AnadoluJet, yoluna "AJET Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi" ismiyle devam edecek. Şirketin adı değişse de THY bünyesinde kalmaya devam edecek. Ancak THY'nin kırmızı renk ağırlıklı logosuna benzeyen tasarımı değişecek.

Artık uçakların üstünde mavi renk tonlarındaki "AJET" yazısı görülecek. Yeniden markalaşmak için adımlar atan marka, merkez havalimanı olarak seçtiği Sabiha Gökçen'den vatandaşlara uygun fiyatlı uçuş imkânı sunmaya devam edecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tanıtım toplantısında AJET'in hedeflerinden bahsetti:

"Hiç şüphesiz AJET, ülkemizin geleceğe açılan kanatlarını daha da büyütecek ve küresel marka değerini çok daha yukarılara taşıyacaktır. Ülkemizi, dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerden birine dönüştürdük. Havacılık alanında bölgesinde lider, küresel bir havacılık merkezi olduk.

AJET’İN büyüme stratejisini İstanbul, Ankara, İzmir ve Anadolu'daki diğer şehirlerimizin yurt dışı bağlantılarının artması yönünde geliştirmesi; vatandaşlarımıza ve ülkemizi ziyaret etmek isteyen turistlere, dolayısıyla ülkemiz turizmine ve ekonomisine büyük fayda sağlayacaktır. Hem yurt içinde hem yurt dışında uçuş ve nokta sayıları önümüzdeki yıllarda büyük bir hızla artarak uçuş ağımız daha fazla güçlenecektir.

Yeni marka ile başlayacak dönemde, AJET iç hatlardaki önemli işlevinin yanı sıra dış hatlarda da Türk taşıyıcılarının rekabetini artıracak önemli bir güç olacaktır."