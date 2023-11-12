THY, Tarihinin En Büyük Siparişini Verdi: 355 Adet Uçak Satın Alacak!

Türk Hava Yolları, tarihinin en büyük uçak siparişi için İstanbul'da Airbus yetkilileri ile buluştu. Dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu şirketi olma ünvanına sahip THY, yakında çok büyük bir uçak alımı gerçekleştirecek.

355 Adet Uçak Satın Alacak!

Geçtiğimiz mayıs ayında Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, 200'ü geniş gövde, 400'ü dar gövde olacak şekilde toplamda 600'e yakın uçak sipariş etmeyi düşündüklerini söylemişti.

Yaklaşık 6 ay sonra uçakların alımı için görüşmeler başladı. THY yönetimi, Airbus yetkilileri ile İstanbul’da bir araya geldi. Buna göre şirket, 435 uçaklık filosuna yenilerini katmak için sipariş planı ile ilgili görüşme gerçekleştirdi.

THY, görüşmede satın almaya karar verdiği 10 adet A350-900 uçağa ilave olarak; 75 adet A350-900 uçağı, 15 adet A350-1000 uçağı, 5 adet A350F kargo uçağı ve 250 adet A321 NEO uçağı olmak üzere toplam 355 adet uçağın satın alımı için Airbus yetkilileri istişare etti.

THY ayrıca A350 uçaklarının motor bakım hizmetinin ve yedek motorlarının temini için de motor üreticisi Rolls-Royce yetkilileri ile görüştü. Böylece Türk Hava Yolları, 600 uçaklık sipariş planının ilk adımını atmış oldu.

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