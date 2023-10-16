Analogue, Efsanevi Nintendo 64 Konsolunu Modernleştiriyor!

Teknoloji dünyasının dikkatini çeken Analogue, Nintendo 64'e severleri heyecanlandıracak haberi verdi. Analogue, efsanevi konsolu modern şekilde yeniden hayata döndürmeye hazırlanıyor.

Şirket, Analogue 3D ile oyun dünyasında büyük bir beklenti yarattı ve N64 hayranlarını dönemin ruhunu tekrar yaşamaya davet ettiğini belirtti.

Orjinal Görüntü Modları Özelliği

Analogue 3D, N64'ün 64 bit çağına geri dönüşünü temsil ediyor ve bu yeni konsol, orijinal oyunlara "yüzde 100 uyumluluk" sunma sözü veriyor.

Bu, eski kartuşlarınızı modern televizyonlarda oynamanızı sağlayacak bir adım. Ayrıca, 4K çıkışı ve Bluetooth desteği ile donatılmış olan Analogue 3D, oyun deneyimini bir üst seviyeye yükseltmeyi hedefliyor.

Ayrıca, Analogue 3D konsolu, belirli model CRT'lerin ve PVM'lerin referans kalitesinde yeniden yaratıldığı Orijinal Görüntü Modları gibi özelliklere sahip. Bu, eski okul oyuncularının oyunları eski günlerine geri dönerek deneyimlemelerine olanak tanıyor.

Henüz fiyat veya çıkış tarihi hakkında net bir bilgi yok. Analogue, donanımı hala kamuoyuna tanıtmamış durumda. Ancak Analogue 3D hakkında daha fazla ayrıntı, fiyatlandırma ve ek özelliklerin gelecekte paylaşılması bekleniyor.

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