Geçmişten Günümüze Konsol Oyunlarının Gelişim Süreci

Dijital oyunları oynamamızı sağlayan, bizlere benzersiz keyif veren ev konsolları seneler içerisinde nasıl gelişti? 70’lerin başında ortaya çıkan konsollar yaklaşık 50 yıl boyunca sayısız kez evrim geçirdi ve günümüze kadar ulaştı. Biz de bu yazımızda sizler için konsol oyunlarının gelişim sürecine yakından bakacağız.

İlk başta çok basit cihazlar piyasaya sürüldü. Tek bir oyunu oynamak için dizayn edilmiş pek çok konsol ortaya çıktı. Teknolojinin gelişmesi ve bu alana ilginin artması ile birlikte konsollar bugün aşırı gerçekçi grafikler sunabiliyor. Binlerce oyunu oynayabildiğiniz günümüz konsolları bu haline nasıl geldi? Hadi birlikte inceleyelim.

İlk Konsollar (1970'ler)

70’lerin en önemli atılımlarından biri hiç şüphesiz ki ilk konsol oyunlarının piyasaya sürülmesiydi. Bu dönemdeki konsollar genellikle siyah-beyaz renklere ve tek boyutlu grafiklere sahipti. Sadece birkaç düğme ile oynanabilen bu oyunlar dönemine göre devrim niteliğindeydi. Magnavox Odyssey, Ping-O-Tronic, Coleco Telstar gibi cihazlar ilk nesil olarak öne çıkan cihazlardan birkaçıdır. Özellikle de “pong” o dönem için muhteşem bir oyundu.

İkinci Nesil Konsollar (1980'ler)

80’lere geldiğimizde ise ilk büyük sıçrama gerçekleşti. Atari 2600 ve Atari 5200 gibi cihazlar bu dönemde çıkış yapmıştı. Atari markası kısa bir süre içerisinde global bir isim haline gelmişti. Intellivision gibi cihazlar oldukça rağbet görmüştü ve bu cihazlar artık çok daha fazla kişiye ulaşmıştı. 2. nesil konsolların oyunları renk bakımından çok daha zengin, oynanış bakımından ise daha derinlikliydi. Atarinin bu dönemdeki yükselişi konsol oyunlarının gelişim sürecine yön verdi desek haksız sayılmayız herhalde.

Üçüncü Nesil Konsollar (1983–2003)

“8-bit jenerasyonu” da diyebileceğimiz bu dönem’in en dikkat çeken ismi hiç şüphesiz Nintendo Entertainment System (NES) oldu. 60 milyondan fazla satan NES, Atari 7800 ve Atari XEGS’e adeta fark attı. Super Mario Bros., The Legend of Zelda, ve Metroid gibi oyunlar, NES'i tartışmasız üçüncü nesil konsolların kazananı haline getirdi.

Dördüncü Nesil Konsollar (1987–2004)

Önceki nesil 8-bit jenerasyonu. Bu jenerasyon ise “16-bit jenerasyonu” olarak anıldı. Önceki nesli domine eden Nintendo Entertainment System, Super NES’i piyasaya sürerek piyasadaki hakimiyetini sağlamlaştırdı. Bu dönem SEGA’nın da yükseliş dönemi oldu. Sega Genesis isimli cihaz ile birlikte dördüncü nesile iz bırakan SEGA, ilerleyen yıllarda ismini daha yüksek sesle duyurmak için şans kazandı.

Beşinci Nesil Konsollar (1993–2006)

Bu nesilde pek çok cihaz piyasaya sürüldü. Ancak aralarından bir tanesi öyle bir konsoldu ki hem ülkemizde hem de dünyada oldukça büyük bir iz bıraktı. PlayStation. Sony tarafından geliştirilen bu cihaz 100 milyondan fazla satarak açık ara farkla döneminin en çok satan konsolu oldu.

3 boyutlu oyunları oldukça iyi bir şekilde çalıştırabilen PlayStation, konsol oyunlarının gelişim sürecini benzersiz bir ivme ile artırmıştır. Artık oyunlar çok daha büyük, detaylı ve uzun soluklu olmaya başlamıştı. “Memory card” sayesinde artık oyunlarımızı kayıt edebilmenin yanı sıra kayıtlı oyunlarımızı başkalarıyla da paylaşabiliyorduk. Önceki nesillerin yükselen yıldızı Nintendo bu jenerasyonda daha niş kaldı. PlayStation’un o dönemki rakibi olan Nintendo 64 oldukça iyi bir konsol olmasına rağmen Sony’nin devrimsel cihazı karşısında pek bir şey yapamadı elbette.

Altıncı Nesil Konsollar (1998–2013)

Sega’nın Dreamcast’i, Nintendo’nun GameCube’ü ve Microsoft’un meşhur oyun konsolu Xbox bu nesilde çıkış yaptı. Önceki nesilde olduğu gibi bu nesilde de kazanan Sony oldu ve PlayStation 2, 150 milyondan fazla satarak liderliği kaybetmedi. Bu dönem oyun dünyasına milyonlarca insan katıldı ve artık video oyunları ana akım bir eğlence haline gelmeye başladı. Daha önce oyunlarla arası olmayan büyük bir kesim altıncı nesil konsollar ile oyun dünyasına giriş yaptı.

Bu dönemde çıkan oyunlar artık çok daha iyi grafiklere sahipti. Günümüzdeki pek çok köklü oyun markasının temelleri bu dönemde atılmıştır. Xbox bu dönemde çok başarılı olamasa bile kendine iyi bir yer edinmişiti. Bu dönemde çıkan konsolların tamamı iyi konsollar olsa da PlayStation 2’nin kendine has oyunlarından ötürü pek çok kişi Sony’nin konsolunu satın almayı tercih etti.

Yedinci Nesil Konsollar (2005–2017)

Bu nesilde 3 adet konsol vardı. Xbox 360, PlayStation 3 ve Nintendo’nun eşi benzeri görülmemiş Wii’si bu dönemde çıkış yaptı. Xbox 360, PlayStation 3 donanımsal olarak birbirlerine çok yakın cihazlardı. Oldukça da iyi ürünlerdi. 80 milyon civarı satan bu konsollar pek çok bakımdan iyi cihazlar olsalar da Wii’nin yenilikleri karşısında çaresizlerdi.

Nintendo, Wii ile tekrar yükselişe geçti. Hareketlerinizi algılayan Wii Remote ile birlikte gelen Wii, daha önce eşini benzerini görmediğimiz bir oyun deneyimini bizlere sundu. Artık bir tenis oyununda servis atmak için tuşlara basmıyor, kumandayı havaya kaldırarak gerçekten bir servis atıyormuş gibi kumandayı yönlendiriyorduk. Algılanan hareketlerimizi ekranda görebilmek pek çok kişi için büyü gibi bir şeydi. Oyunlarla arası hiç olmayan kişiler bile Wii’nin bu özelliği sayesinde basit oyunlar oynayarak bu dünyaya dahil oldular.

Sekizinci Nesil Konsollar (2012–2022)

Neredeyse gerçekten ayırması zor grafikler, 4K çözünürlük, yüksek kare hızları… Artık konsolar gerçekten çok güçlü oldular. Sekizinci nesilde Wii U, Nintendo Switch, PlayStation 4 ve Xbox One gibi cihazlar çıkış yaptı. Bu dönemde de PlayStation 4 ve Xbox One oldukça benzer özelliklere sahipti. Her cihazın kendine has oyunları vardı ve PlayStation 4 çok daha fazla, ikonik oyun serisine sahip olduğu için Xbox One’ın önüne geçmeyi başardı. Ancak sekizinci nesilin en çok satan konsolu Nintendo Switch oldu.

Nintendo Switch sadece bir ev konsolu değil aynı zamanda bir el konsoluydu. Tek bir cihaz satın alarak onu hem el konsolu hem de ev konsolu olarak kullanmak muhteşem bir şey! Nintendo'nun köklü oyunlarını ve diğer pek çok yapımı Nintendo Switch ile oynayabiliyorduk. Nintendo Switch rakiplerine kıyasla görsel ve performans olarak düşük olsa da oyun çeşitliliği ve kullanılabilirlik bakımından kesinlikle eşsiz bir konsoldu. Son verilere göre, PlayStation 4’ten yaklaşık 10 milyon fazla satarak 120 milyon satışa ulaşmıştır.

Dokuzuncu Nesil Konsollar (2020-Günümüz)

Evet, şu an içinde bulunduğumuz jenerasyon dokuzuncu nesil. Bu nesilde henüz PlayStation 5 ile Xbox Series X ve Series S çıkış yaptı. Nintendo ya da başka bir marka önümüzdeki yıllarda bu jenerasyonun ihtiyaçlarını karşılayacak bir cihaz çıkaracak mı bilemiyoruz. Nintendo, Switch’in gelişmiş bir versiyonunu belki piyasaya sürebilir ancak başka bir markadan gelecek bir oyun konsolunun gelme ihtimali epey güç.

Streaming servislerinin popülerleşmesi, mobil oyunculuğun adeta ana akım haline gelmesi ve PC’nin donanımsal anlamdaki gücünün aşırı artmasından ötürü konsol tarafında yepyeni bir atılım görmek her geçen gün daha da zorlaşıyor. Tüm Dünya’daki çip krizi ve daha pek çok sebepten ötürü dokuzuncu nesil konsollar yeterince satamadı. İlerleyen yıllarda umuyoruz ki pek çoğumuzun evinde dokuzuncu nesil konsollar da yer bulabilir.

Konsol oyunlarının gelişim süreci ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizce bu neslin kazananı kim olacak? Bir sonraki nesilde bizleri neler bekliyor? Siz bu güne kadar hangi konsollara sahip oldunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.