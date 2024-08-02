İfade Özgürlüğü Kısıtlanamaz Diyen AYM'nin Sitesinde Erişim Sıkıntıları Başladı

BTK'nın Instagram yasağı, Türkiye gündemine bomba gibi oturdu. Ülke çapında milyonlarca kullanıcısı olan platforma 2 Ağustos itibariyle erişilemiyor. Şimdilik erişim engeliyle ilgili bilgilendirici ve resmi bir açıklama yapılmazken, pek çok kişi bu duruma ifade özgürlüğüne engel olduğu için tepkili.

Üstelik vatandaşlar bu konuda yalnız değil. Kararıın ifade özgülüğüne aykırı olduğunu savunan Anayasa Mahkemesi, ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnemesinin bazı maddelerini iptal etti. Ancak iptal kararı kısa bir süre sonra kaldırıldı ve AYM'nin resmi internet sitesine erişim sıkıntıları yaşanmaya başlandı. İşte detaylar!

AYM'den Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne Yönelik İptal Kararı

Instagram yasağı gündemi meşgul ederken, Anayasa Mahkemesi'nden sansüre karşı önemli bir karar geldi. Anayasa Mahkemesi, 66 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 5. maddesiyle (14) numaralı İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne eklenen 6/A maddesinin (c) ve (ç) bentlerinin iptaline karar verdi.

Bu kararla birlikte, İletişim Başkanlığı'nın Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığı'na verilen Türkiye'ye yönelik tehdit analizi ve dezenformasyonla mücadele görevleri geçerliliğini yitirdi. Bu karar, İletişim Başkanlığı'nın yetkilerinin sınırlandırılması anlamına geliyordu. Ancak ilgili karar, açıklanmasından kısa süre sonra kaldırıldı.

Sonrasında ise AYM'nin resmi sitesinde 503 hatası ile karşılaşılmaya başlandı. Bu da akıllara "bazı devler organları arasında fikir ayrılığı mı var?" sorusunu getirdi. Yaşananların nedeni her ne olursa olsun Instagram'daki erişim engeli sorunları devam ediyor ve şimdilik ne zaman düzeleceği bilinmiyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Anayasa Mahkemesi iptal kararında haklı mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.