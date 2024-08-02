Instagram'a Erişim Engeli Getirildi: Instagram Neden Yasaklandı?

Kullanıcıların fotoğraf ve video paylaşabildiği görüntü tabanlı sosyal medya platformu Instagram'a Türkiye'de erişim engeli getirildi.

Geçtiğimiz saatlerde gelen karar ile beraber erişime kapatılan Instagram dünya genelinde en popüler sosyal medya platformlarından biri durumundaydı. Peki, Instagram neden engellendi?

Instagram'a Erişim Engeli Getirildi?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) web sitesinde Instagram'ın erişime engellendiğine yönelik bilgi mevcut. Web sitesinde yer alan bilgiler şu şekilde:

"instagram.com, 02/08/2024 tarihli ve 490.05.01.2024.-608903 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir."

Erişim engeli kararının nedeni henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili açıklama yapıldığında buradan bilgi vereceğiz.

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