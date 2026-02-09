Android Oyunu Oynatan Konsol Geliyor! Ekran Özellikleri Açıklandı

Anbernic, geçtiğimiz yılın sonuna doğru yeni oyun konsolu tanıttıktan kısa bir süre sonra video yayınlayarak iki yeni oyun konsolu daha duyurmuştu. 3 Ocak'ta tanıtılan konsollardan biri olan RG Vita için şimdi bir yeni video daha yayınlandı. Dahası, bu videonun açıklamasında konsolun ekran özelliklerini ve diğer detaylarını da açıkladı.

RG Vita'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Son paylaşılan resmî videoda yer alan açıklamaya göre RG Vita, 5,46 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. IPS ekran üzerinde 720 x 1280 piksel çözünürlük sunacak. Ayrıca Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.0 desteği sunacağı da belirtildi. Alt kısımda hem ses için bir bağlantı noktası hem microSD yuvası yer alacak.

Cihazın üst kısmınadd USB-C bağlantı noktası yer alacak. Oyun konsoluna dair şimdiye kadar paylaşılan bilgiler bunlarla sınırlı ancak daha önce cihazın bazı özellikleri sızdırılmıştı. Bu ortaya çıkan bilgilere göre Android tabanlı olacak oyun konsolu, 5.000 mAh batarya kapasitesi ile birlikte gelecek.

Bu cihaz ayrıca bir üst sürüm model olan RG Vita Pro ile birlikte piyasaya sürülecek. Pro sürümünün standart versiyona kıyasla daha güçlü bir işlemci ile birlikte geleceği söyleniyor. Bu arada oyun konsolunun genel olarak PS Vita'dan ilham alarak geliştirildiğini belirtelim. Düğmelerin yerleşimi de dahil olmak üzere pek çok detay ile orijinal Vita modelini yansıtacak.

Bu nostaljik tasarıma ayrıca birkaç yeni nesil dokunuşta da bulunulacak. Cihazın arkasına iki adet ek düğme eklendi. Paylaşılan videoya göre RG Vita, PS1, PS2, PSP, PSP, 3DS, SEGA Saturn, Nintendo 64, GBA, GBC ve daha pek çok konsol için destek sunacak. Öte yandan bu cihazda Honor of Kings ve League of Legends: Wild Rift gibi çeşitli Android oyunlarını oynamak da mümkün olacak.