Ayaneo'dan 165Hz Ekranlı Oyun Konsolu Geliyor! Fiyatı Belli Oldu

Ayaneo, yeni oyun konsolu Next 2'nin tüm özelliklerini paylaştıktan birkaç hafta sonra fiyatını da açıklığa kavuşturdu. Bununla birlikte cihaza dair merak edilen bütün soru işaretleri ortadan kalktı. Nostalji açısından bir hayli etkileyici görünse de fiyatı aynı hissiyatlar uyandırmayacak gibi görünüyor.

Ayaneo Next 2'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

AMD Ryzen AI Max 385 + 32 GB RAM + 1 TB depolama: 1999 dolar (87 bin 166 TL)

1999 dolar (87 bin 166 TL) AMD Ryzen AI Max+ 395 + 64 GB RAM + 1 TB depolama: 2699 dolar (117 bin 674 TL)

2699 dolar (117 bin 674 TL) AMD Ryzen AI Max+ 395 + 128 GB RAM + 2 TB depolama: 4299 dolar (187 bin 432 TL)

Ayaneo, birden fazla işlemci, RAM ve depolama seçeneği ile birlikte gelecek. Fiyatı da buna göre değişiklik gösterecek. Cihazın Türkiye'ye gelme ihtimali de bulunuyor. Öyle ki marka şu an ürünlerini DRK Elektronik aracılığıyla Türkiye'de satıyor. Hâlihazırda Ayaneo Geek ve Ayaneo 2 gibi ürünleri satın almak mümkün. Dolayısıyla Next 2'yi de Türkiye'de görebiliriz fakat fiyat açısından çok da mantıklı bir hamle olmayabilir.

Yeni oyun konsolunun Türkiye'ye giriş yapmasında vergilerle birlikte fiyatının 100 bin TL'yi aşması muhtemel ki bu sadece en düşük versiyonu için geçerli bir senaryo. Daha üst modellerde 200 bin TL civarına bile yaklaşabilir. Türkiye'de el konsollarına olan düşük talebi de göz önünde bulunduracak olursak satış açısından ortaya pek de olumlu bir tablo çıkmayabilir.

Ayaneo Next 2 Özellikleri

9.06 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Ayaneo Next 2, OLED ekran üzerinde 1504 x 2400 çözünürlük, 165Hz yenileme hızı ve 1.100 nit maksimum parlaklık sunuyor. Geçtiğimiz yıl tanıtılan Ayaneo Pocket DS'nin de 165Hz yenileme hızı ile birlikte geldiğini belirtelim. Cihaz, 115Wh batarya kapasitesi sunuyor.

Bu konsolun en büyük artısı, Hall Effect teknolojisi. Kontrolcüde zamanla oluşan aşınmaları önleyerek oyunlarda kendi kendine hareket etme gibi olumsuz durumlarla karşılaşmanızı önlüyor. Bu arada kontrolcü demişken iki adet dokunmatik yüzey ve sekiz yönlü D-Pad ve bunlara ek olarak özelleştirilebilir ekstra tuşlar olduğuna da değinmek gerekiyor.