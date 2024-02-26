Klasik MOBA deneyimini oyunculara sunan Honor of Kings APK, hızlı tempolu savaşlara sahip bir Android oyundur.

Berkcan Aktürk - 30 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Mobil cihazlarında MOBA deneyimi yaşayabileceğiniz Honor of Kings, Tencent Timi Studio tarafından geliştirilip, Level Infinite tarafından yayınlanarak oyunculara sunuldu. Kısa zamanda türünün en çok indirilen ve popülerleşen oyunlarından olan bu oyunda, heyecan verici 5v5 çevrimiçi savaşlara katılabilirsiniz.

Bu türdeki diğer oyunları oynama şansınız olduysa, Honor of Kings size hiç yabancı gelmeyecektir. Karakter seçenekleri, kolay kontroller ve oyun içerisindeki eşyalarla tam olarak MOBA kültürünü devam ettiriyor diyebiliriz. Ayrıca kontroller demişken, cihazlara mükemmel optimize edilmiş kontrollere sahiptir. Ekranın sol tarafında dokunmatik hareket tuşları bulunurken, sağ tarafında ise aksiyon alabileceğiniz saldırı ve yetenek tuşları bulunur.

Yalnızca 15-20 dakika arasında süren oyun süreleri sayesinde, oyuncular sıkılmadan sürdürülebilir bir deneyim yaşayabiliyor. Tabii ki karşı takımdan daha iyi bir seviyedeyseniz, bu süre yarı yarıya inecektir.

Honor of Kings APK İndir

Honor of Kings APK oyununda, kategorilere ayrılmış birçok karakter sınıfı bulacaksınız. Tank, suikastçi, büyücü, nişancı ve destek gibi karakter sınıflarını seçerek, takımınızdaki uyumu sağlayabilirsiniz. Aslında bu kategoriler, oyuncuların kendi tarzlarını seçmelerine de büyük olanak tanıyor.

Oyunda oynayabileceğiniz çeşitli modlar olsa da, klasik mod 5v5'tir. Bunun yanı sıra özel 1'e1 veya 3'e 3 düelloların da keyfini çıkarabilirsiniz. Eğer siz de akıllı telefonlarınızda MOBA keyfi yaşayam istiyorsanız, Honor of Kings APK indirebilirsiniz.

Honor of Kings Mobil Oyun Özellikleri