Andrew Tate, TikTok ve Meta'ya Savaş Açtı: Bedeli Dudak Uçuklatıyor

Sosyal medya fenomeni Andrew Tate, bütün servetini kaybetmeye hazırlandığı bir savaşa girdi. Çoğunlukla düşmancıl yaklaşımlarla içerik üreten ve hakkında cinsel saldırı ve insan kaçakçılığı gibi ciddi suçlamalar bulunan Tate, Meta ve TikTok'u hedef aldı. Sebebi ise bu şirketlerin "kendisini hedef alıyor" oluşu. Meta ve TikTok, Andrew Tate ve tüm kardeşlerini platformlardan engelleme kararı almıştı. Tate, bu kararı eleştiriyor ve tüm mal varlığını haklı olduğunu ispatlamak için ortaya koyuyor.

Andrew Tate ve Kardeşleri TikTok ve Meta'dan Engellendi

Tate kardeşler, TikTok ve Meta'ya ait tüm platformlardan engellendi. Kararın üzerinden üç yıl geçti. O dönem yapılan açıklamalarda platformlar, Tate'in nefret söyleminde bulunduğunu ve topluluk kurallarının ihlal ettiğini bildirmişti. Hatta TikTok bizzat Tate'in "tehlikeli bir kişiliğe" sahip olduğunu vurguladı.

Hazırlanan dava dilekçelerinde TikTok ve Meta, Tate kardeşleri siyasi nedenlerle platformdan uzaklaştırmakla suçlanıyor. Tate tarafı, yasakların yalnızca içerik politikalarıyla açıklanamayacağını, bunun bilinçli bir kampanyanın parçası olduğunu iddia etti. İlaveten, Meta ve TikTok yüzünden ciddi maddi zarara uğradığını da söylüyor. Bu kararlardan sonra psikolojik olarak büyük bir yıkıma uğramış.

Toplamda 100 Milyon Dolarlık Dava Açıldı

Kendi sosyal medya hesabından açıklama yapan Tate, uzun süredir büyük teknoloji şirketlerinin kendisini hedef aldığını söyleyerek platformlara 50'şer milyon dolarlık tazminat davası açtı. Davayı kaybederse tüm mal varlığını da kaybedecek. Ancak Tate, tüm riskleri aldığını ve davanın "iyiler ve kötüler" arasında bir savaş olduğunu vurguladı.

Tate, platformların eski kız arkadaşının "iftiralarından" ötürü yanlış karar aldığını, bu yüzden sponsorluk anlaşmalarının iptal olduğunu ve birçok iş fırsatını söyledi. Öte yandan, ne Meta ne de TikTok bu konuya ilişkin bir açıklama yapmadı. Sürecin nasıl devam edeceğini hep birlikte göreceğiz.