Popüler Oyunlarda %95'e Varan İndirim! Fırsatı Kaçırmayın

Xbox mağazasında Gamescom kampanyası başladı. Bu kampanya ile birlikte Battlefield 2042, Dead Space, Far Cry New Dawn ve Immortals of Aveum dahil olmak üzere pek çok oyunun fiyatı düştü. Kampanya 25 Ağustos 2025 tarihinde sona erecek.

Geçtiğimiz günlerde PlayStation Store'da Gamescom kampanyası başlamıştı. Kısa süre önce bu kampanya Xbox mağazasına da geldi. DICE tarafından geliştirilen Battlefield 2042, Xbox'ta 559,99 TL yerine 27,99 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı.

En iyi savaş oyunları arasında yer alan Battlefield 4'ün Premium sürümü ise yüzde 90 oranında indirime girdi. Etkileyici bir atmosfere ve başarılı oynanış sistemine sahip olan 2013 yapımı oyun 352,50 TL yerine 35,25 TL'ye satılıyor.

Birinci şahıs kamera açısıyla oynanan aksiyon macera oyunu Immortals of Aveum yüzde 85 oranında indirime girdi. Yayıncılığını Electronic Arts'ın üstlendiği 2023 yapımı oyunun fiyatı 2.899,99 TL'den 434,99 TL'ye düştü.

Yüzde 90 oranında indirime giren Mass Effect Legendary Edition 2.599,99 TL yerine 259,99 TL'ye satılıyor. Need for Speed Heat'in Deluxe sürümü ise yüzde 90 oranında indirim ile 539 TL yerine 53,90 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı.

Xbox'ta İndirime Giren Oyunlar