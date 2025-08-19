Age of Empires Serisinde Dev İndirim Başladı! Fırsatı Kaçırmayın

Strateji türünü seven oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Steam'de başlayan kampanya ile birlikte Age of Mythology: Retold, Age of Empires IV: Anniversary Edition ve Age of Empires III: Definitive Edition dahil olmak üzere pek çok oyunun fiyatı düştü.

25 Ağustos 2025 tarihinde sona erecek kampanya kapsamında Age of Empires: Definitive Edition, Steam'de yüzde 75 oranında indirime girdi. Strateji oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapım 9,99 dolar (408 TL) yerine 2,49 dolar (101 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı.

Yayıncılığını Xbox Game Studios'un üstlendiği Age of Empires II: Definitive Edition yüzde 65 oranında indirime girdi. 2019 yılında satışa sunulan oyun 19,99 dolar (817 TL) yerine 6,99 dolara (285 TL) satılıyor. Bu sürümde oyunun yanı sıra üç adet DLC bulunuyor.

Relic Entertainment tarafından geliştirilen Age of Empires IV: Anniversary Edition yüzde 60 oranında indirime girdi. Kaliteli grafiklere ve başarılı oynanış sistemine sahip olan yapımın fiyatı 19,99 dolardan (817 TL) 7,99 dolara (326 TL) düştü.

Strateji türünün başarılı bir örneği olan Age of Mythology: Retold yüzde 50 oranında indirime girdi. Xbox Game Studios tarafından 2024 yılının eylül ayında piyasaya sürülen oyun 22,99 dolar (940 TL) yerine 11,49 dolar (469 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı.

Steam'de İndirime Giren Age of Empires Oyunları