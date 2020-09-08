Yakında Android 11 Güncellemesi Alacak Samsung Cihazlar Belli Oldu

Samsung’un giyilebilir cihazlar için uygulaması Galaxy Wearable’da Android 11 güncellemesini alacak cihazların listesi görüldü. İşte yakın zamanda Android 11 güncellemesi alacak Samsung cihazlar

Söylentilere göre Samsung, kullanıcı arayüzü One UI 3.0’ın yeni sürümüne dayanan Android 11 ile uyumluluğu sağlamak için dahili uygulamalarını ve servislerini güncellemeye başladı. Yakında (Eylül sonu veya Ekim başı) halka açık beta sürümün yayınlanma olasılığı var. Şirketin amiral gemisi modelleri Galaxy S20 serisinin Android 11 güncellemesini alacak ilk cihaz olacağı zaten biliniyor. Güncellemenin 2020 sonu gelmeden kullanıcılara dağıtılması planlanıyor. Şirketin cihaz desteği politikasına göre Android 11’in gelmesi kesin cihazların listesi şöyle:

Android 11 Güncellemesi Alacak Samsung Cihazlar

Galaxy A01

Galaxy A10, Galaxy A10e, Galaxy A10s

Galaxy A11

Galaxy A20, Galaxy A20e, Galaxy A20s

Galaxy A21, Galaxy A21s

Galaxy A30, Galaxy A30s

Galaxy A31

Galaxy A40

Galaxy A41

Galaxy A42 5G

Galaxy A50, Galaxy A50s

Galaxy A51, Galaxy A51 5G

Galaxy A60

Galaxy A70, Galaxy A70s, Galaxy A71

Galaxy A71 5G

Galaxy A80, Galaxy A8s

Galaxy A90 5G

Galaxy M01

Galaxy M11

Galaxy M21

Galaxy M30s

Galaxy M31

Galaxy M40

Galaxy M51

Galaxy Xcover 4s, Galaxy Xcover FieldPro, Galaxy Xcover Pro

Galaxy S10e / S10 / S10+ / S10 5G

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note 10 / Note 10+ (LTE/5G), Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Note 20 / Note 20 Ultra

Galaxy S20 / S20+ / S20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy Fold (LTE/5G), Galaxy Z Flip (LTE/5G), Galaxy Z Fold 2

Galaxy Tab S5e

Galaxy Tab S6, Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab S7 / Tab S7+

Galaxy Tab A 10.1 2019

Galaxy Tab A 8.0 2019

Galaxy Tab A7

Galaxy Tab Active Pro

Samsung, son Unpacked basın konferasında şirket ile kullanıcıları arasındaki etkileşime ve kullanıcı isteklerini duyma çabalarına çok dikkat çekti. Bu isteklerden biri akıllı telefonların kullanım süresinin uzatılmasıydı ve Samsung duydu. Şirket, üç yıl işletim sistemi güncelleme döngüsü sağlayan yeni akıllı telefon yazılımı politikasından bahsetti. Söylentilere göre, politika Galaxy S10’dan başlanarak uygulanacak. Yani geçen yılın amiral gemisi modelleri Android 11 güncellemesini almakla kalmayacak, bir yıl içinde Android 12 güncellemesini de alacak.