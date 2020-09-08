Yakında Android 11 Güncellemesi Alacak Samsung Cihazlar Belli Oldu

Samsung’un giyilebilir cihazlar için uygulaması Galaxy Wearable’da Android 11 güncellemesini alacak cihazların listesi görüldü. İşte yakın zamanda Android 11 güncellemesi alacak Samsung cihazlar
Söylentilere göre Samsung, kullanıcı arayüzü One UI 3.0’ın yeni sürümüne dayanan Android 11 ile uyumluluğu sağlamak için dahili uygulamalarını ve servislerini güncellemeye başladı. Yakında (Eylül sonu veya Ekim başı) halka açık beta sürümün yayınlanma olasılığı var. Şirketin amiral gemisi modelleri Galaxy S20 serisinin Android 11 güncellemesini alacak ilk cihaz olacağı zaten biliniyor. Güncellemenin 2020 sonu gelmeden kullanıcılara dağıtılması planlanıyor. Şirketin cihaz desteği politikasına göre Android 11’in gelmesi kesin cihazların listesi şöyle:
Android 11 Güncellemesi Alacak Samsung Cihazlar
- Galaxy A01
- Galaxy A10, Galaxy A10e, Galaxy A10s
- Galaxy A11
- Galaxy A20, Galaxy A20e, Galaxy A20s
- Galaxy A21, Galaxy A21s
- Galaxy A30, Galaxy A30s
- Galaxy A31
- Galaxy A40
- Galaxy A41
- Galaxy A42 5G
- Galaxy A50, Galaxy A50s
- Galaxy A51, Galaxy A51 5G
- Galaxy A60
- Galaxy A70, Galaxy A70s, Galaxy A71
- Galaxy A71 5G
- Galaxy A80, Galaxy A8s
- Galaxy A90 5G
- Galaxy M01
- Galaxy M11
- Galaxy M21
- Galaxy M30s
- Galaxy M31
- Galaxy M40
- Galaxy M51
- Galaxy Xcover 4s, Galaxy Xcover FieldPro, Galaxy Xcover Pro
- Galaxy S10e / S10 / S10+ / S10 5G
- Galaxy S10 Lite
- Galaxy Note 10 / Note 10+ (LTE/5G), Galaxy Note 10 Lite
- Galaxy Note 20 / Note 20 Ultra
- Galaxy S20 / S20+ / S20 Ultra (LTE/5G)
- Galaxy Fold (LTE/5G), Galaxy Z Flip (LTE/5G), Galaxy Z Fold 2
- Galaxy Tab S5e
- Galaxy Tab S6, Galaxy Tab S6 Lite
- Galaxy Tab S7 / Tab S7+
- Galaxy Tab A 10.1 2019
- Galaxy Tab A 8.0 2019
- Galaxy Tab A7
- Galaxy Tab Active Pro
Samsung, son Unpacked basın konferasında şirket ile kullanıcıları arasındaki etkileşime ve kullanıcı isteklerini duyma çabalarına çok dikkat çekti. Bu isteklerden biri akıllı telefonların kullanım süresinin uzatılmasıydı ve Samsung duydu. Şirket, üç yıl işletim sistemi güncelleme döngüsü sağlayan yeni akıllı telefon yazılımı politikasından bahsetti. Söylentilere göre, politika Galaxy S10’dan başlanarak uygulanacak. Yani geçen yılın amiral gemisi modelleri Android 11 güncellemesini almakla kalmayacak, bir yıl içinde Android 12 güncellemesini de alacak.
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