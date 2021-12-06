Android 12 Bootcamp Başlıyor! Yazılım Geliştirmeye İlk Adımı Atın

Google Developers Turkey ve Android Student Club partnerliğinde düzenlenecek olan Android 12 Bootcamp, 12 Aralık tarihinde YouTube üzerinde gerçekleşecek. "Become An Android Developer (Android Geliştiricisi Olun)" mottosu ile düzenlenecek olan etkinlikte, Android 12'nin yeniliklerinden bahsedilecek.

Google Developers Turkey, ülkemizdeki yazılım geliştiricilerini desteklemek adına, belirli aralıklarla etkinlikler düzenleniyor. Çeşitli seviyelerde düzenlenen etkinlikler ile Türkiye'deki yazılım geliştiricilerinin desteklenmesi amaçlanıyor. Bu amaçla planlanan son etkinlik olan Android 12 Bootcamp ise yazılım geliştirmeye ilk adımı atmak isteyenleri hedefliyor.

Ekim ayı itibarıyla Google telefonlarda kullanılmaya başlanan ve yakın zaman sonra birçok telefon üreticisinin kullanıcılarına göndermeye başlayacağı Android 12, birçok yenilik içeriyor. Bu yeniliklerden bahsedilecek olan Android 12 Bootcamp ise Kotlin programlama dili üzerindne yeni işletim sistemi sürümüne nasıl ayak uydurulacağını gösterecek.

Android 12 Bootcamp, 13 Aralık'ta Düzenlenecek

Online olarak Google Developer Communities Turkey YouTube kanalında gerçekleşecek olan Android 12 Bootcamp, kendini Android ve Kotlin’de bir adım daha ileri taşımak isteyen herkes için düzenleniyor. Ücretsiz olarak katılma fırsatı sunan etkinlik, geliştiriciler için fırsatlar da sunuyor.

Etkinliğe katılacak olanlar, Google Geliştirici Profilleri üzerinde sergilenmek üzere çeşitli rozetler kazanacaklar. Ayrıca eğitim sonunda topladığınız rozetleri harika hediye kitleri ile taçlandırabilecek, onaylı sertifika kazanabilecek, iş ve staj fırsatlarından yararlanabiliceksiniz.

Android geliştirme konusunda uzmanların katılacağı etkinliğe katılmak için sadece bir form doldurmanız yeterli oluyor. Bunun için form adresine tıklayarak gerekli bilgileri girmeniz yeterli. Sonrasında sizlere etkinlikle ilgili tüm detaylar, başvuru e-postanız üzerinden ulaştırılacak.

Ayrıca YouTube kanalı üzerinden hatırlatıcı oluşturarak, etkinlik başlamadan YouTube üzerinden bildirim alabilirsiniz.