Android 12 ile Double Tap Hareketleri Geliyor! Double Tap Nedir?

Android 12 double tap hareketi nedir? Android 12 double tap hareketi nasıl kullanılır? Akıllı telefonunuza ekstra bir kısayol ekleyen bu özellik sayesinde Google Asistan'ı açabilir, kullandığınız son uygulamaları görebilir veya hızlıca fotoğraf çekebilirsiniz.

Geçtiğimiz yıl Android 11 Geliştirici Önizleme aşamasında Google'ın, belirli işlevleri etkinleştirmek için telefonlarının arkasına bir double tap (çift dokunma) hareketi eklemeyi planladığı görülüyordu. Bu özellik hiçbir Android 11 cihazıyla birlikte paylaşılmamış olsa da, görünüşe göre henüz rafa kaldırılmamış. Double tap hareketleri Android 12'nin bir parçası olarak sunulabilir.

9to5Google tarafından bildirilen rapora göre, çift dokunma hareketi bazı ayarlamalarla Android 12 yüklü Pixel telefonlarda kullanılabiliyor. Özellik, Android 11'de 'Columbus' kod adıyla göründüğünde, Google Asistan'ı başlatma yeteneğine sahipti.

(Double tap kullanımını gösteren örnek bir video.)

Android 12 double tap hareketi nasıl kullanılır?

Android 12'de fark edilen double tap hareketleri ise birkaç yeni işleve daha sahip. Android 12 sürümüyle Google Asistan'ı etkinleştirebilir, ekran görüntüsü alabilir, video oynatmayı duraklatabilir / devam ettirebilir, bildirim çubuğunu açabilir veya son uygulamaları görebilirsiniz.

Android 11'deki Columbus hareketinden farklı olarak Android 12 çift dokunma özelliği, hassasiyetinin yalnızca 'kesin' tıklamaları tanımak üzere ayarlandığı dile getirildi. Elbette kullanıcılar çift dokunma özelliğini devre dışı bırakabilme hakkına da sahip olacak.

Teorik olarak kullanıcıların cihazlarındaki herhangi bir işlemi çift dokunma hareketi olarak ataması mümkün görünse de, Google buna izin vermeyecek gibi duruyor. Google, double tap hareketlerini yalnızca yukarıdaki işlemlerle sınırlayacak.

Geçen yıl Şubat ayı ortalarında yayınlanan Android 11 Geliştirici Önizlemesini göz önünde bulundurursak, ilk Android 12 önizlemesinden yalnızca birkaç hafta uzak olabiliriz. Yani yeni dokunma hareketleri çok yakında birçok Android telefona gelebilir. Ancak Google'ın -geçen yılki güncellemeye benzer şekilde- bu özelliği geri çekme ihtimali de bulunuyor.

Apple cephesinde de benzer bir özelliğin kullanımda olduğunu hatırlatmak gerekiyor. iOS 14 ile 'Back Tap' adlı benzer bir özelliği iPhone'a ekleyen şirket, çeşitli ayarlara ve yeteneklere erişmenin kullanışlı bir yolunu sunuyor.